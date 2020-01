'The Good Doctor' y '¿Dónde estabas entonces?', entre lo mejor del prime time de este martes

A las 21:45 horas, 'Las sombras del poder'. Ben Affleck interpreta a Stephen Collins, es un ambicioso congresista americano que su partido ve como un gran candidato para el futuro. Su iniciativa es aportar ideas nuevas y gran capacidad para lidiar con todos los obstáculos que pueden aparecer en el camino. Su asistente muere de forma trágica y un reportero tendrá que contar la historia que refleje la vida profesional y sentimental del fallecido.

A las 21:45 horas Quim Gutiérrez y Natalia Tena en 'El Hormiguero'. El motivo de su visita es el estreno de la película 'Te quiere imbécil'. Una comedia que cuenta la historia de Marcos. Su novia le ha dejado cuando iba a pedirle matrimonio, le han echado del trabajo y ha tenido que volver a vivir con sus padres. Su vida ha empezado a ir cuesta abajo pero un día alguien se cruza en su vida que cambia el rumbo.

A partir de las 22:40, 'Pérdida'. Antonio está en prisión y tendrá que arriesgarse para poder llegar hasta un preso peligroso que tiene información valiosa sobre su hija. Mientras tanto, en España, la esposa de Antonio, descubre una pista sobre por qué su marido ha viajado hasta Colombia.

A partir de las 22:45 horas, un nuevo episodio de 'La isla de las tentaciones'.

'The Good Doctor', doble episodio a partir de las 22 horas. Los doctores Melendez, Browne y Park plantean a una pareja de recién casados dos opciones sobre su futuro: salvar la vida de la esposa o la capacidad para que puedan formar una familia. Además, la doctora Lim tiene que hacerse cargo deja la supervisión de la sala de Urgencias en manos de los doctores Murphy y Reznick para hacerse cargo de otros asuntos.

