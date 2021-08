Terelu Campos no esconde el llamativo detalle que captaron las cámaras de Viva la vida a pesar de las críticas

Terelu Campos sigue en su casa de Málaga para disfrutar de las vacaciones de verano junto a su hija Alejandra Rubio. Sin embargo, la colaboradora suele interrumpir sus días de descanso los fines de semana para intervenir en 'Viva la vida' a través de una conexión en directo y comentar cualquier noticia que tenga que ver con ella o su familia.

La semana pasada, la colaboradora quiso pronunciarse en pleno directo para sacar la cara por su hija y defenderla de los constantes comentarios de Kiko Hernández. "Kiko sabe que lo que más te duele son tus hijos, yo no querría que ni el aire rozara a sus hijas.. Yo sé que Alejandra trabaja en este medio y tiene que aceptar las críticas, pero tienen que ser para construir, y esas bienvenidas sean", comenzaba diciendo la comunicadora, dirigiéndose directamente al colaborador de 'Sálvame'.

"¿Hasta cuándo, Kiko? Una persona con tu bagaje y con tu edad tiene que saber cuándo parar, ya no vale el perdón, si de verdad sientes pedir perdón hazlo, pero si no lo sientes no… Yo ya estoy en un punto de mi vida en el que el perdón no me vale… Cuando uno tiene la fuerza televisiva que tú tienes y que yo he alabado toda mi vida es innecesario hacer lo que haces, hay cosas que restan en vez de sumar", agregaba.

No obstante, lo que acaparó la atención de su intervención no fueron sus palabras, sino un llamativo detalle que las cámaras captaron en su casa y del que los espectadores no tardaron en percatarse. De manera inmediata, como es habitual, la audiencia reaccionó en las redes sociales sobre lo que tanto les había llamado la atención.









"Terelu te estamos viendo solo para ver si el sofá tiene nuevas manchas"



El público no pudo evitar señalar lo sucio que estaba el sofá en el que estaba sentada la colaboradora mientras hablaba con sus compañeros: "¿Y limpiar el sofá para cuándo? Ríete de los piojos, a saber de qué serán los manchurrones", "Terelu muy pija ella, pero es una hortera y el sofá con manchas", "He visto sofás en contenedores más limpios que el sofá de la Terelu", "No puedo dejar de mirar la suciedad del sofá de Terelu" o "Quien más cree que Kiko H se las va a soplar las palabras de Terelu y va a atacar a Terelu con las manchas del sofá? 3,2,1 hagan apuestas", eran algunos de los comentarios que acapararon las redes.

A pesar de todas las críticas recibidas por lo que se veía en el sofá de su casa, parece que la colaboradora hizo oídos sordos. Este domingo, Terelu volvió a realizar una conexión en directo con sus compañeros y desde el mismo asiento. Los telespectadores se encontraban muy pendientes de la entrada de la colaboradora para comprobar su había reaccionado a todos los comentarios recibidos por las manchas de su sofá. No obstante, a Terelu le pareció dar igual y la audiencia no tardó en volver a señalar este detalle en redes sociales.

"Hola Terelu, habéis limpiado el sofá, pero no lo suficiente. Siguen apareciendo rodalazos de sudor por la parte del canto", "Terelu te estamos viendo solo para ver si el sofá tiene nuevas manchas desde la semana pasada" o "Si yo estoy aquí viendo la tele, no es por Terelu, es por el brazo del sofá, que había que comprobar si en una semana han tenido tiempo para que vaya Luz y lo limpie, ya que la Thermomix, esas cosas no las hace", comentaban.

