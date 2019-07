El tenso encontronazo entre Marta Flich y Cristina Seguí en los baños de la televisión

La audiencia de Cuatro se ha quedado sorprendida por el encontronazo en directo que tuvo lugar el pasado martes entre Marta Flich y la periodista Cristina Seguí . En la desconexión del programa 'Todo es mentira' para dar el relevo a Carme Chaparro , la presentadora de 'Cuatro al día' ha preguntado a su compañera sobre un “encontronazo” entre Flich y Seguí en los baños de Mediaset : “Bueno luego me invitas a un café y me cuentas lo que te ha ocurrido con Marta en el baño”, ha señalado Chaparro en la desconexión que realizaba rodeada de Cristina Seguí y también Juan Carlos Monedero.

Tropieza conmigo @martaflich en el lavabo de @mediasetcom.Abre la puerta, y antes de darse cuenta de que era yo, exclama “huy perdón”!.

Cuando cada exclama “Bueno, si llego a saber que eras tú, te tiro la puerta a la cara”

Qué nivelazo de Femen tenéis en el programa @ristomejide — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 16 de julio de 2019

La compañera de Risto Mejide ha mostrado sus sorpresa tras las palabras de Chaparro, y ha intentando cortar la desconexión mientras Seguí relataba el suceso ocurrido en las instalaciones del grupo de comunicación. Las supuestas palabras de Flich han sido compartida por la propia periodista en su cuenta de Twitter. En la tarde de este miércoles, la periodista ha compartido un hilo en su cuenta de Twitter explicando que ha decidido suspender su colaboración hasta que Flich no pida disculpas por lo ocurrido.

1-Como conté ayer, 20 minutos antes de entrar en el plató de @cuatroaldia, entré en baño de @mediasetcom, y fui amedrentada por @martaflich, quien salía al mismo tiempo, y al percatarse de que era yo la que entraba, me espetó que “sí llega saber que era yo me hubiera tirado https://t.co/oHBL1zZQG0 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

2- la puerta a la cara”. Puse el tuit inmediatamente denunciando esta actitud agresiva, que me provoca vergüenza ajena, y que de haberse sido llevada a cabo por un hombre habría llevado a @mediasetcom a tomar cartas en el asunto. 20 min después de estos acontecimientos, comenzó — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

3- en directo el programa en el que soy colaboradora hasta el día de hoy, @cuatroaldia. Y @CarmeChaparro preguntó obviamente de forma inspirada para Flich, qué había ocurrido. Aquí pueden ver Uds quien rehuyó cobardemente la situación. pic.twitter.com/D8UEFeMRnN — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

4- A lo largo de de estos últimos 4 años he llevado a cabo mi labor en los medios aceptando todo tipo de críticas, nunca he rehuido el debate o las situaciones comprometidas. Además SIEMPRE he aceptado con vocación aceptar el riesgo de que un programa no me vuelve a llamar — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

5- jamás por opinar libremente sobre todos los temas de cuáles nunca se ha podido hablar en libertad. @todoesmentiratv sabe que me han insistido para volver al programa y que me he negado a hacerlo a pesar del evidente beneficio económico que reporta por su contenido deplorable — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

6- si es necesario publicaré por esta las pruebas de su insistencia. Hoy @martaflich me ha vuelto a descalificar tildándome de “agresiva” y “mentirosa” a pesar de haber sido ella la persona que, dejándome con la palabra en la boca salió tarifando después de amedrentarme. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

7- Dice haber recibido apoyo de la cadena, la cual, a mí todavía no me ha llamado para disculparse del evidente peligro que supone que una trabajadora de la @fabricatele y de la productora del independentista Toni Soler amedrente sin consecuencias a una colabora de @mediasetcom. pic.twitter.com/9Nx9CVhfDr — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019

8- Es por ello que asumo, como lo he hecho siempre, que si no respeta mi dignidad y @martaflich pide disculpas de forma pública a instancias de la cadena para la que trabajo, acepto con total coherencia no volver a pisar el plató, aunque sea parte de una fuente de mis ingresos. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 17 de julio de 2019