Telecinco pone en marcha una estrategia que afecta de lleno al papel de Bertín Osborne en Canal Sur

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Telecinco continúa manteniendo el primer puesto. Sin embargo, los nuevos formatos que se incorporan en la parrilla de Antena 3 han ido restando ventaja. Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

Por este motivo, esta última semana, Telecinco no ha parado de notificar cambios en su programación con la intención de torpedear los datos de 'Mask Singer'. Por est emotivo, es la primera vez en años que Telecinco ha dejado la noche del jueves sin emitir una de las galas de sus realities. Según ha dejado ver la cadena, este jueves no habrá 'Supervivientes' y se pasará al miércoles. Una decisión que han tomado ante la el cambio de 'Mask Singer' a ese mismo día, que inicialmente se podía ver la noche de los lunes en Antena 3.

Tanto cambio de parrilla también ha afectado a otras cadena de manera indirecta. Las modificaciones constantes de 'Supervivientes' y 'Mi casa es la tuya'como estrategia para vencer a Antena 3, han alterado también el prime time de Canal Sur. En un principio, se pensó en que la docuserie de Rocío Carrasco, la que finalizó el pasado miércoles, fuera sustituida por la entrevista de Bertín Osborne a Isabel Díaz Ayuso. Esta era la idea inicial según la programación publicada el domingo. Sin embargo, ante la noticia de Atresmedia sobre el cambio de emisión del concurso de las máscaras, Mediaset decidió recular.





Para sorpresa y confusión de los espectadores, la cadena anunció que la gala de 'Supervivientes' pasaría a hacerse el miércoles. Una manera de enfrentar su formato estrella del prime time con el de Antena 3, ya que Atresmedia ya había comunicado que el espacio presentado por Arturo Valls iba a pasarse al prime time de los miércoles al no tener que enfrentarse ya a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el fuerte formado de La Fábrica de la Tele que solía obtener una media de un 25% de share.

Canal Sur: la cadena perjudicada

Como consecuencia, teniendo en cuenta la idea inicial de Mediaset de emitir 'Mi casa es la tuya' para ocupar el hueco de la docuserie, Canal Sur también decidió cambiar su parrilla y pasar 'El show de Bertín' de la noche del miércoles al martes para no pisar a su mítico presentador y que ocupase el prime time dos noches diferentes, aunque no fuera en la misma cadena. De esta manera, la cadena autonómica quería evitar que compitiesen los dos programas con el mismo presentador.

No obstante, los cambios de última hora de Mediaset han hecho que el movimiento de Canal Sur no sirva para nada. Dado el poco tiempo con el que se han llevado a cabo los cambios, la cadena andaluza no ha podido recular, ya que, siguiendo la Ley de contraprogramación, ya era tarde.

Finalmente, Canal Sur emitirá 'El show de Bertín' la noche del martes y contará con la visita del futbolista Joaquín Sánchez. Por este motivo, la cadena autonómica, sin tener nada que ver en la lucha entre Atresmedia y Mediaset, también ha salido perdiendo. Esto se debe a que ha cambiado la programación de uno de sus formatos estrella para nada, lo que puede afectar negativamente a sus datos de audiencia al ser un programa consolidado con una audiencia fiel que les veía cada miércoles por la noche.