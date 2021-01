Telecinco anuncia un gran cambio para 'Sábado Deluxe' con el que pretende desbancar a Antena 3

Tras verse obligados a modificar la parrilla como consecuencia de la borrasca Filomena, Telecinco ha vuelto a cambiar su programación. El pasado domingo, Mediaset emitió un especial de 'Sábado Deluxe' para sustituir a 'Viva la vida', programa que no se puedo emitir por el fuerte temporal, estrategia que vuelve a poner en marcha para este fin de semana.

Ha sido la propia cadena quien ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que habrá una doble entrega del 'Deluxe': "Este finde es Deluxe en Telecinco. El sábado y domingo con Jorge Javier Vázquez".

ESTE finde es Deluxe en Telecinco. El sábado y domingo con @jjaviervazquez — Mediaset España (@mediasetcom) January 13, 2021

Sin embargo, en esta ocasión, el cambio no se debe a 'Filomena'. Telecinco ha decidido emitir doble entrega de su programa estrella para poder hacer frente a Antena 3 con la emisión de 'Mi hija', ficción turca y líder en el prime time del domingo. Esto se debe a que la serie de Atresmedia alcanzó el 17% de share y 2.731.000 espectadores, mientras que 'Deluxe' sumó un 13,9% de cuota de pantalla y 1.645.000 espectadores.

Por el momento se desconoce si el programa presentado por Vázquez sorprenderá a los espectadores con un especial o con algún invitado al que entrevistar. Sin embargo, Telecinco ha dejado claro que pretende utilizar sus mejores armas para arrebatar el liderazgo a Antena 3, dado que 'Love is in the air' y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' no lo han conseguido.

Por otro lado, esta vez, para evitar volver a estar en el ojo de la polémica, Mediaset ha anunciado con antelación el cambio de su parrilla. Este viernes, se anunció que la CNMC ha sancionado a Mediaset con 49.000 euros por el cambio de programación no anticipada, dado que, en mayo de 2020, emitió 'Supervivientes: Especial última hora' centrado en Avilés y sus mentiras.

La cadena incumplió así el artículo 6.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece que la programación, salvo por causas ajenas y extraordinarias, debe anunciarse mínimo con 72 horas de antelación. Lo que se le volvió a olvidar el pasado domingo cuando emitió el 'Deluxe' por sorpresa, si avisar con antelación.

La estrategia de Telecinco

Sin embargo, esta alteración podría justificada por el inesperado temporal, pero el espacio no informó de lo sucedido, lo que el presentador dejó muy claro: "Estamos aquí para cumplir nuestro compromiso. La gente está ya hasta el coño de Filomena. Nosotros vamos a lo nuestro que es el salseo". Si hubiesen utilizado el espacio para informar de la borrasca Filomena, no habrían incumplido la mencionada ley.

A pesar de esto, puede que Telecinco tenga otro as en la manga para liderar la noche de los domingos y que no le obligaría a recurrir a una doble entrega del espacio del corazón. La cadena todavía no ha concretado la fecha, pero ha anunciado que la tercera temporada de 'La Isla de las tentaciones' llegará entre el 18 y 24 de enero, programa podría conseguir hacer frente a 'Mi hija', dado que las aventuras en la isla suelen alcanzar un 20% de share, apróximadamente.