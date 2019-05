El tajante “ninguneo” de Ana Rosa Quintana a Quim Torra: “No existe”

Ana Rosa Quintana ha sido muy tajante en sus declaraciones este miércoles sobre Quim Torra tras su paseíllo en el juzgado de Barcelona, donde comparece por mantener los lazos amarillos y otros símbolos independentistas en los edificios públicos de la Generalitat durante la campaña electoral. Estas han sido las palabras de Ana Rosa en su programa de Telecinco: “Es que Torra no existe, es una sombra de Carles Puigdemont. Y la gente no va a ver sombras”.



La periodista ha tachado el acto de “folclórico”. “¿Quién va a ir a ver a Quim Torra? Él no es nada popular, la gente está cansada de él. ¿Quién va a querer ir a ver una sombra?”, ha comentado con dureza.

Jorge Bustos, habitual colaborador del programa de Ana Rosa y también de COPE, ha querido reflejar también que el paseíllo de Torra estaba “menos concurrido que hace unos meses”. “Esta declaración de Quim Torra, hace seis meses, hubiera provocado una manifestación. Y ahora ya ni siquiera Torra moviliza a los suyos”, ha añadido Bustos. El colaborador de COPE ha destacado las declaraciones de Ana Rosa y las ha considerado “impecables”.