Susanna Griso da un toque de atención a 'Espejo Público' por lo que pasa en directo: "Tiro la toalla"

Los espacios de la mañana cuentan con grandes profesionales. No obstante, el ser un formato en directo puede provocar que los espectadores vean fallos durante la emisión, de los que los presentadores siempre consiguen salir del paso sin parar el espacio. Sin embargo, algunas veces el directo juega una mala pasada a los conductores del programa, lo que se refleja en sus caras.

Esto sucedió el pasado jueves. Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', no pudo evitarlo y manifestó su enfado con el equipo del programa por su falta de organización tras las cámaras al sufrir un pequeño percance en directo. Un cambio de última hora en la escaleta del programa la despistó, sin saber lo que había pasado, la presentadora se vio obligada a interrumpir el directo.

Tras hablar de un vídeo que se hizo viral en redes sociales, la conductora del espacio de Antena 3 se mostró desconcertada y se equivocó al dar paso al siguiente tema del día. "Paca la Piraña ha entrado en el Congreso", comenzaba diciendo hasta que se dio cuenta de que el teleprónter presentaba un cambio de última hora.

Esto se debe a que el equipo de 'Espejo Público' cambio la escaleta en directo, por lo que también el texto del teleprónter, sustituyendo el comentario viral de Pablo Iglesias sobre Paca la Piraña por la historia de Luis Rodríguez Patiño, un cura que lucha por la igualdad en el seno de la Iglesia pidiendo que las mujeres puedan ser sacerdotes.

"No me hagáis estas cosas"

Al darse cuenta de lo sucedido, la presentadora se paró en seco y comunicó lo que acababa de suceder. "A ver, no me hagáis estas cosas. Me cambiáis Paca la Piraña por un cura. A ver cómo hago yo el recorrido", se quejaba la presentadora a su equipo, a pesar de hacerlo en tono de broma.

"Mira que me invento cosas para hacer transiciones, pero ahora ya tiro la toalla", ha bromeado concluido Griso para dar paso a la siguiente información. "¿Te cuento lo del cura?", le preguntaba Diego Revuelta , ofreciéndole así su ayuda. La reacción de la comunicadora ante el fallo ha provocado las risas de los colaboradores, quien no ha podido evitar hacer bromas a raíz de la ocurrencia de su compañera.

Acto seguido, para hacer pasar desapercibido el error de la periodista, el colaborador cogió las riendas del programa y comenzó a informar a los espectadores sobre la noticia de última hora que el equipo había incorporado a la escaleta.