Susanna Griso, entre lágrimas en pleno directo de 'Espejo Público': "No me puedes contar esto"

Este miércoles, Susanna Griso volvió a formar parte de las mañanas de Antena 3 al frente de ‘Espejo Público’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y el aumento de contagios por coronavirus en plenas navidades, el equipo del programa quiso mostrar también la parte positiva de la festividad y recordar que esta noche se celebra la llegada de los Reyes Magos.

A raíz de esto, la conductora del espacio ha contado a los espectadores que, cuando era niña, el regalo que más ilusión le hizo fue un muñeco 'mucosete'. Esta anécdota de la infancia de Griso ha desatado la risa de sus compañeros, las que se han potenciado por los comentarios de la periodista sobre lo insistente que fue de pequeña para encontrarse el mencionado juguete una mañana del 6 de enero: “Lo pedí de manera muy machacona. Me dijeron que como me iban a operar de anginas igual me lo daban cuando me despertara. Y, efectivamente, me desperté del quirófano y me lo dieron”.

Acto seguido, la presentadora ha dado paso a Silvia, una reportera del programa de Antena 3 que se encontraba en una juguetería para informar de cómo se ha arrasado este año con los juguetes y la situación en la que se encuentran los vendedores ante tal avalancha de regalos los días previos a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. “Tenemos a nuestro invitado atendiendo porque hay bastante rezagado”, ha comunicado la comunicadora, señalando a quienes dejan las comprar para el último día.









"No suelo hacer esto por la tele"

“Hemos vivido unos momentos de tensión terribles porque han llamado los pajes, queremos decírselo a todos los niños que nos están viendo. Había una carta complicada. Sara quiere el maletín de instrumentos de médico y el disfraz de médico. Sara, tranquila, lo tenemos. Mañana, cuando te levantes, lo tendrás”, contaba la reportera dirigiéndose a una niña, dado que había pedido unos juguetes difíciles de encontrar.

Entre tanto, la comunicadora enviada ha pedido permiso a la presentadora para contar en directo algo que no se suele decir “en televisión”, pero le hacía mucha ilusión compartirlo tanto con sus compañeros como con la audiencia que les sigue cada mañana. “Yo solo había pedido una cosa por reyes y he recibido una llamada que me asegura que lo tengo”, ha comenzado diciendo. “No suelo hacer esto por la tele, quien me conoce lo sabe”, señalaba antes de dar la noticia.

"Mi padre estaba ingresado y hoy he recibido una llamada en la que me han dicho que sale del hospital hoy para comerse el roscón en casa", ha explicado la reportera, muy feliz y provocando que Griso se emocionase. “El mejor regalo, Silvia”, reaccionaban los colaboradores. “Pues nada, ya está. A mí no me cuentes estas cosas…”, se quejaba la presentadora con los ojos vidriosos. “Me alegro mucho, compañera”, agregaba. "No me puedes contar esto porque me pasa esto", justificaba la presentadora sus lágrimas.