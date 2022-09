Susanna Griso se disculpa con un entrevistado en pleno directo por hacerle llorar: "No lo sabía"

Tras varios meses de vacaciones de verano, Susanna Griso ha vuelto a coger las riendas de 'Espejo Público'. Después del verano, todas las cadenas han retomado sus formatos habituales y los míticos rostros han vuelto a ocupar sus puestos de trabajo. En el caso de los presentadores de medios informativos, han regresado con la impactante noticia de la muerte de la reina Isabel II, lo que está ocupando la mayor parte de contenidos de los programas de actualidad.

Es por esto por lo que el programa de Antena 3 ha dedicado gran parte de su contenido a la familia real británica y a cómo se encuentra el país ante tal pérdida. Es por esto por lo que realizaron una conexión en directo con Ignacio Campos, un español que vive en Edimburgo, donde tiene dos restaurantes en los que recibió a Isabel II hasta en dos ocasiones.

Por ello, la conductora del espacio comenzó preguntando al entrevistado cómo estaba viviendo la muerte de la Reina, tanto él como el resto de ciudadanos. Campos se mostraba muy afectado, dado que había tenido la oportunidad de conocer a la Reina en persona por las dos veces que había servido en un evento por los dos restaurantes que posee.

"Yo he estado en los servicios en los que se les daba de comer en un par de actos que tuvo aquí en Edimburgo", comenzaba contando el entrevistado. Asimismo, la presentadora le preguntó si se había quedado sorprendida con la gran cantidad de personas que habían querido velar a Isabel II: "Se esperaban a 80.000 personas desfilando por esa capilla, ¿le sorprende?".









"La he admirado y he sentido su muerte"



"No me sorprende porque la Reina es la Reina de Gran Bretaña y siempre ha venido hasta cuatro veces al año a Escocia y Edimburgo. Por lo que es parte de la vida del escocés", opinaba Campos, señalando la importancia de la figura de la Reina. "Que a uno les guste más que otros, sin duda, pero eso también pasa en Inglaterra…", agregaba.

"Para nosotros la Reina es como esa líder. Es como la persona a la que miras como el ángel de la guarda, como aquél que dice", seguía diciendo, haciendo referencia a lo mucho que admira a Isabel II. Ante sus palabras, Griso se quedó muy sorprendida y no puedo evitar reaccionar: "El ángel de la guarda… Se ha quedado usted ha gusto".

"Sí, es que yo la he admirado y he sentido su muerte", decía el entrevistado hasta que se quedó sin pronunciar palabra al ser interrumpido por sus propias lágrimas. Campos rompió a llorar en pleno directo, demostrando una vez más la admiración que siente por la Reina. Ante esto, la presentadora se quedó muy asombrada y, consciente de que le había hecho llorar con sus palabras, quiso disculparse con él de inmediato.

"Perdóneme Ignacio, no sabía que, en fin, que usted siendo español, se sentía tan afligido tan huérfano por la muerte de Isabel II", le pedía perdón la conductora del espacio de Antena 3. "Es que llevo muchos años aquí. Y ha sido parte de esa persona que he admirado y respetado y he tenido la oportunidad de verla de cerca", aclaraba él. "Pues mis condolencias Ignacio", le decía Griso. "Gracias", respondía el entrevistado con lágrimas en los ojos antes de despedirse.