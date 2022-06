Susanna Griso confiesa a Pablo Motos de qué habla habitualmente con Carlos Herrera: "Tema recurrente"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha sido la invitada de Pablo Motos este miércoles en ' El Hormiguero '. La periodista de Antena 3 regresaba al programa más de un año después. La última vez fue en enero de 2021 y en aquella ocasión fue Nuria Roca la que realizó la entrevista, ya que Pablo Motos estaba confinado tras haber dado positivo en covid-19.

Susanna Griso lleva 15 años despertándose muy pronto para ponerse al frente del magazine matinal de Antena 3, donde repasa todos los asuntos de la actualidad y en el que ha tenido la oportunidad de entrevistar a los rostros más relevantes de nuestra sociedad y de nuestra clase política, como es el caso de presidentes del Gobierno. En los últimos meses, Susanna Griso visitaba la Moncloa para entrevistar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .





Durante el rato de charla que ha mantenido con Pablo Motos, Griso ha desvelado muchos detalles sobre cómo es afrontar entrevistas como estas: "El problema es el tiempo, te dan media hora y cuando la cumples te sacan cartelitos con ‘time out’. Los políticos tienen la lección aprendida, les haces una pregunta y se extienden mucho, no te da tiempo a hacer repreguntas".

También ha mostrado su valoración sobre uno de los temas más candentes de la actualidad, la Guerra en Ucrania, que ya supera los 120 días de conflicto: "Tengo la sensación de que la gente está virando la opinión pública. EE.UU. está apoyando con más armamento, pero no tiene mucha prisa porque su coste no es el mismo. Europa está pagando mayor coste y no sé cuánto más puede resistir. Si esto es una guerra que se cronifica, Rusia puede resistir más y puede ganar la guerra (...) Llegará el invierno y tendremos problemas con el gas (...)Hemos desacoplado el coste de la guerra de lo que es la guerra en sí, los medios hablamos menos de la guerra y solo vemos el coste".

