La surrealista censura de TV3 a Jorge Javier Vázquez por este irónico comentario

Jorge Javier Vázquez está abonado siempre a la polémica. El presentador de Telecinco hace gala siempre de su ironía y socarrón humor tanto para hablar de los contenidos de sus programas como para hacerse eco de la actualidad social y política. Lo que tal vez no esperaba Jorge Javier es que un breve comentario durante una entrevista en TV3 pudiera llegar a ser censurado por la televisión pública catalana.

El presentador fue la semana pasada el invitado de honor del programa "Els meus pares" que dirige Gemma Nierga. En dicho espacio, Jorge Javier habló de su infancia o de su meteórica carrera, entre otros asuntos. No faltó a su lado su madre Mari Morales, que se instaló en Badalona ahora hace 70 años. Al final del programa, llega la gran sorpresa para Jorge Javier. La periodista Lídia Heredia, que desde 2016 presenta en TV3 "Els matins", hace acto de presencia. Los dos son muy amigos desde hace muchísimos años, puesto que ambos trabajaron juntos durante un tiempo en Ràdio Ciutat de Badalona.

Durante la conversación de ambos, Jorge Javier no duda en aplaudir a la periodista por la agresiva entrevista que realizó en TV3 a Albert Rivera hace ya un año. "Muy bien con Albert Rivera", le felicita Jorge Javier. "¿Tú también? Esto me perseguirá toda la vida", se queja. "Hombre, claro. Albert Rivera ya es tu Pantoja".

Unas palabras que no se emitieron en televisión pero que sí que se pudieron escuchar en la versión del programa que se colgó en internet. Unos días después, TV3 suprimió el vídeo y lo volvió a colgar posteriormente sin el fragmento anti-Rivera de Jorge Javier.

Durante su entrevista con Heredia en septiembre de 2018, Rivera aseguró que la televisión autonómica catalana mentía y manifestó su voluntad de que TV3 volviera a ser "de todos los ciudadanos". La periodista le replicó: "¿Me lo dice a mí? ¿Me dice que cada día hago propaganda? La tele la hacemos los periodistas. ¿Ha visto este programa alguna vez?".

En la jornada electoral del pasado domingo, tras la debacle de Ciudadanos, Lidia se rio del mal resultado de Rivera: "Este resultado me ha hecho pensar en aquel perro, el perro Lucas. Acabará siendo un 'hasta luego, Lucas'"

Por su parte, Jorge Javier ya dejó claro antes del 10-N su poca simpatía por el líder de Ciudadanos. Belén Esteban, colaboradora del programa de Jorge Javier, recibió las mofas de su compañero cuando le aseguraba que su opción favorita para las generales sería Rivera. “Venga, vótale. Si no, no le va a votar nadie”, le dijo. Con esta frase Jorge Javier se reía en pleno directo no solo de la opinión política de Esteban, sino del proyecto de la formación naranja de cara a la próxima cita electoral. Además, minutos después el propio presentador le deslizaba a la colaboradora de Telecinco que, en lugar de Rivera, sería Pedro Sánchez la mejor opción para el 10N.