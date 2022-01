Revilla corta 'El Hormiguero' para señalar un detalle físico de Caballero: "No te habrás hecho algo, ¿no?"

La noche del jueves, Pablo Motos despidió la semana con una entrevista de lo más llamativa. El programa de Antena 3 junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en una misma entrevista. Los políticos hablaron de sus respectivas regiones, además de analizar la situación política actual y confesar la relación que mantienen con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El termómetro es El Hormiguero, yo he venido 26 veces y esta es la segunda visita de Abel. Ahí lo tienes", comenzaba diciendo Revilla nada más entrar. "Mario Casas y tú sois los que más veces habéis venido", corroboraba el presentador. "He ido mucho a televisión, más allá de que me critiquen, he colocado a una tierra como Cantabria, que hoy es una autonomía más del estado español que no conocía nadie, y eso ha sido gracias a los programas", aseguraba el presidente de Cantabria.

"Mi objetivo desde que me eligieron como alcalde fue poner a Vigo en el mapa, que ocupara el sitio que le corresponde y fuimos lográndolo", decía el gallego por su parte. "Nosotros generamos la Navidad, metimos 2 millones de personas de fuera de Vigo, vino mucha gente de Cantabria. Y cuento una cosa, vamos a tener un avión directo de Cantabria a Vigo con dos vuelos directos a la semana que pone el gobierno de Cantabria", comunicaba Caballero.

Sin embargo, dejando la política a un lado, los entrevistados generaron algún que otro divertido momento. Tras hablar de la crisis de Ucrania, el conductor del espacio les planteó la posibilidad de que los dos deberían estar en el Gobierno. “No, no. Yo quiero estar en Vigo de alcalde, yo no quiero estar en el Gobierno”, decía Caballero muy rotundo.









"Mírale, ni una arruga"



De pronto, omitiendo la sugerencia de Motos, Revilla cortaba la entrevista para hacer una puntualización de algo que le había llamado la atención: “Lo que me llama la atención… Intuía los años que tenía, pero estuve mirando...”, comenzaba diciendo antes de señalar que el alcalde de Vigo tiene 75 años, cuatro menos que él. “Si no tiene un arruga el tío”, exclamaba el presidente de Cantabria muy sorprendido.

“No te habrás hecho algo, ¿no?”, le preguntaba Revilla a Caballero, muy expectante ante su respuesta. El alcalde de Vigo lo negaba, mientras no podía contener la risa. “Mírale, ni una arruga”, insistía Revilla. “La genética no tiene ningún mérito, simplemente la heredas”, confesaba Caballero para explicar el motivo por el que apenas tiene arrugas con 75 años.

“La cuestión, y que Revilla tiene, es que tenemos mucha fuerza”, aseguraba el político gallego. “Yo tengo fuerza, la edad ya no es un factor limitativo siempre que tengas salud. Si tienes salud, la edad te da experiencia”, corroboraba Revilla tras asegurar que se presentará a las elecciones de dentro de cinco años. “Y las de nueve años, dios dirá”, zanjaba.