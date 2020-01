La sorprendente reflexión de Wyoming sobre el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos

El Gran Wyoming dedicó este lunes parte del programa de "El Intermedio" a hablar sobre la nueva situación política en España tras conformarse el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y la toma de posesión de los nuevos ministros. El humorista prometió a su audiencia una reflexión sobre las tareas y los objetivos del nuevo Gobierno y así arrancó su monólogo: "Hoy estrenamos dos instituciones vitales. Un nuevo Gobierno y una nueva edición de OT. Y ya han empezado las apuestas por ver cuál acaba antes. El Gobierno de coalición tiene mucho trabajo por delante y hasta ahora nos hemos centrado en quién forma parte de él. Ahora llega el momento de qué va a hacer. Hay que recuperar el tiempo perdido: afrontar cómo se sostienen las pensiones, luchar contra el cambio climático que nos afecta a todos, mejorar la sanidad pública y el paro".

Sin embargo, Wyoming pronto dio un giro en su discurso y se centró exclusivamente en "el papel de la oposición" en esta nueva etapa. "No sólo el Gobierno tiene trabajo por delante, que por el momento no parece dar muestras de responsabilidad y sentido de Estado y ha apostado por el ruido. La oposición parece decidida a entorpecer la labor del Gobierno. Empezando por el PP, que ha vuelto a colocar como portavoz a su figura más polémica: Cayetana Álvarez de Toledo. Señor Casado, recuerde que la altura política no se mide sólo cuando uno gobierna. También cuando se está en la oposición. Y francamente, creo que en el Congreso habría que poner un medidor de altura política", comentó Wyoming. El presentador también tuvo un recado para Vox: "¿Y qué decir de Vox? La formación de extrema derecha directamente ha llamado a la gente a las calles para descalificar al Gobierno y erigirse como guardianes de la Constitución".

Al final de su discurso, Wyoming abogó "por el diálogo, entendimiento y la crítica constructiva". Un monólogo sobre el nuevo Gobierno que sorprende por el poco tiempo que el humorista dedicó a analizar los retos del Ejecutivo que conforman miembros de PSOE y Unidas Podemos y el extenso comentario que dedicó a la oposición. Cincuenta segundos para hablar del nuevo Gobierno y casi dos minutos para reflexionar sobre PP y Vox.