La sorprendente reacción de Christian Gálvez en 'El Tirón' tras un lápsus en forma de homenaje a 'Pasapalabra'

Orestes ha hecho un homenaje inesperado a 'Pasapalabra' en la segunda semana de 'El Tirón', la sección de 'Sálvame banana' que se ha propuesto suceder al concurso estrella de Telecinco, que está presentado por Christian Gálvez y que se emite de lunes a viernes en el plató de La Fábrica de la Tele. El espacio se ha visto relegado a los últimos veinte minutos aproximadamente de la última edición del programa vespertino de Mediaset presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla.

El miércoles 24 de octubre Orestes ha sufrido un lápsus al intentar imponer una de las normas de 'Pasapalabra' en 'El Tirón'. A la pregunta "¿Cuál es la capital de la comarca de El Bierzo en la provincia de León?" Orestes ha contestado: "Paso". Gálvez se ha quedado sin palabras , no ha podido evitar reírse y ha indicado el fallo: "Me encantan estos homenajes a nuestro pasado. Pero aquí no, no hay rosco, no hay pasapalabra".

La sección cultural y de entretenimiento se limita a llevar a cabo la famosa prueba final de 'Pasapalabra', que ha cambiado radicalmente. 'El Rosco', la prueba más popular del concurso, se ha convertido en una torre escalonada. Aunque conserva la variedad de colores azules del concurso estrella de Telecinco, la jugabilidad es totalmente distinta.

La primera persona en ganar el Premio Nobel en dos especialidades diferentes fue Marie Curie: en química y en física. #ElTirón pic.twitter.com/LE8T6aL7PO — El Tirón (@eltirontv) October 22, 2019

Orestes y Rafa han de responder correctamente doce preguntas en 150 segundos y si no las aciertan seguidas han de volver a comenzar con otras cuestiones distintas sin la intriga que dejaba 'El Rosco'. ¿Regresará 'Pasapalabra'? ¿Evolucionará 'El Tirón' de sección a programa? Hasta que estas preguntas tengan respuesta por el momento podremos seguir disfrutando de Orestes y Rafa dando el 100% de sí mismos en la sección final de 'Sálvame banana'.