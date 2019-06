La sorprendente confesión de Albert sobre su relación con Violeta en 'Supervivientes'

La pareja oficial de 'Supervivientes 2019', Violeta y Fabio, pasa por una nueva crisis, esta vez con una tercera persona de por medio: Albert Álvarez. Dakota ha soltado la bomba: "Antes de entrar aquí tú dijiste de ir a por otro chico. Volviste con Julen 3 semanas antes para dejarlo en directo y estar con otro". Violeta lo ha negado enseguida: "¡Qué mentira!".

"Quiero saber quién es ese chico y si esto es mentira", ha exigido Fabio. "Un amigo suyo", ha señalado Dakota. "Albert, entonces. Quiero hablar con él de hombre a hombre", ha puntualizado el concursante argentino.

Este jueves, 6 de mayo, Álvarez ha explicado su versión de los hechos: "Un mes y medio antes de entrar en 'Supervivientes' estuve en un bolo con Julen e iba a venir una posible concursante, la tronista de 'MYHYV' Rym. Le pregunté a Violeta qué tal era esta chica y ella me dijo: "Para estar con ella, estás conmigo". Le dije a Julen que no quería que le sentara mal, si ocurría, y me contestó que yo era libre de estar con ella, porque en ese momento no estaban juntos".

"Me hizo dudar"

"Algunos compañeros de concurso especularon que yo quería estar con Violeta y yo expliqué que no iba a pasar nada, porque había dormido con ella muchas veces, como amigos. He sentido que ella dejaba entrever, en broma, que podríamos tener algo. Cuando entré aquí estaba más cariñoso con ella, pero cuando empezó con Fabio eso se rompió. Eso me hizo dudar", ha narrado Albert.

Violeta ha dejado claro que no existe nada más que una amistad entre Albert y ella: "Le quiero como a un hermano. Es más que un amigo, porque le tengo mucho cariño. Conozco a su hermana, a su padre… Pondría la mano en el fuego por él".