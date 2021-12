El sorprendente cambio físico de Isabel Ordaz, 'la Hierbas' de "Aquí no hay quien viva": no la vas a reconocer

Isabel Ordaz se ganó los corazones de toda España gracias a su papel de "La Hierbas" en "Aquí no hay quien viva". Durante cuatro temporadas, la actriz interpretó a un personaje que destacaba por su forma de ser tan peculiar y su carácter extrovertido y místico. Entre sus grandes frases célebres se encuentran "La vida son ciclos: hay ciclos que estás ¡plof! y hay ciclos que estás ¡uh!". También es la 'asesina' de Loles León al final de la segunda temporada de la serie cuando ella se cae por la ventana durante una pelea.

Después de su éxito en "Aquí no hay quien viva", Isabel se pasó a 'La que se avecina' para meterse en la piel de Araceli Madariaga. Una actriz reconocida y querida por todos que, sin embargo, ha mostrado una imagen muy diferente en su adiós a Verónica Forqué. Con el lógico semblanete serio -no podemos obviar que Verónica también formó parte del elenco de 'La que se avecina' durante siete capítulos-, Ordaz apareció en las inmediaciones de ese acto fúnebre y todas las miradas se detenían sobre ella, porque no mostraba esa misma imagen a la que nos tiene acostumbrados cuando sale delante de las cámaras.

También hemos podido rescatar algún que otro mensaje de su cuenta oficial de Instagram para que se pueda apreciar, con más fidelidad, esa metamorfosis. En su propia red social se puede comprobar que, tras la pandemia, Isabel Ordaz parece otra.

Con ella se comrpueba que no estamos ante una caracterización para ningún papel, sino que ha cambiado de look y, por qué no decirlo, que el paso del tiempo es palpable -como ha pasado mucha gente a raíz de estos casi dos años complicados en los que nos hemos visto sumidos como consecuencia de la pandemia del coronavirus-. Y como no queremos dejaros solo una instantánea, he aquí otra de comienzos de este mes, del pasado 2 de diciembre.

"Aquí no hay quien viva" está disfrutando de una segunda vida después de su gran éxito en Netflix. Tras 18 años de su estreno en Antena 3, la mítica serie está enganchando de nuevo a audiencias más jóvenes gracias a su presencia en la plataforma. La serie fue creada por Laura Caballero y Alberto Caballero, sobrinos de José Luis Moreno, productor de la serie.

La ficción narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos de la ficticia calle Desengaño, 21; en un edificio decimonónico localizado en el centro de Madrid compuesta por un bloque de tres pisos, con un total de seis viviendas, una portería, un ático utilizado como trastero y un local contiguo.

La serie estuvo en horario central durante cinco temporadas en la cadena de televisión Antena 3. Se despidió definitivamente en esta cadena en julio de 2006, tras 90 capítulos, como una de las series españolas más exitosas de la historia, llegando a obtener más del 40 % de cuota de pantalla y convirtiéndose en la serie más vista de la década del 2000 en España.

