Sonsoles Ónega da un golpe en la mesa al perder la paciencia con un colaborador: "Es muy peligroso"

Este jueves, Sonsoles Ónega ha perdido la paciencia en 'Ya es mediodía' por las palabras de un colaborador. Tras dar un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, el programa ha dedicado parte del espacio al Día Internacional Contra la Violencia de Género.

Por este motivo, la conductora del espacio ha puesto sobre la mesa la reacción de los políticos ante esta señalada fecha y se ha mostrado muy enfadada con todos aquellos que defienden la postura de Vox en contra de tener un día dedicado a las víctimas de violencia de género. Esto se debe a que el partido liderado por Santiago Abascal ha vuelto a no condenar la violencia machista y a no sumarse a los actos dedicados a ello. Por ello, Vox ha impedido que haya una declaraciones institucional contra este tipo de violencia que se ha llevado a más de 1.000 mujeres en España desde 2003.

Tras analizar la postura de Vox ante la violencia machista, la conductora del espacio de Telecinco a estallado contra Carlos Cuesta, uno de los colaboradores que apoyan las palabras de Abascal. El tertuliano defiende que se deben condenar todas las violencias sin necesidad de hacer distinciones y suprimiendo a la vez los departamentos y leyes específicas. "Máxima protección a todo el mundo, y en el caso de Vox incluso piden penas más altas para estos delitos que otros partidos", señalaba el colaborador.

Mientras los presentes en el plató debatían sobre los diferentes departamentos específicos que existen para tratar este tipo de temas, la presentadora perdía la paciencia: "¿Hay algún problema para no firmar un pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres? ¿Lo hay para no asistir a los actos de condena? ¿Dónde está el problema en participar en este tipo de actos de repulsa? Si estas 1117 mujeres asesinadas, desde 2003, fueran víctimas de terrorismo otro gallo cantaría, Carlos Cuesta".









"Es que eso es inapelable"

"Carlos Cuesta se persiguen todas las violencias. Solamente te digo que es una santa desgracia que en este país, a día de hoy, sea imposible que haya una declaración institucional en el Congreso de los Diputados ante una realidad inapelable, que es que a las mujeres las matan los hombres", soltaba la conductora del espacio de Telecinco, dirigiéndose directamente a su compañero.

"Es que eso es inapelable, Carlos, y eso no es ideológico. A mí me da igual la izquierda y la derecha, a ver si te enteras. A estas mujeres las matan sus parejas o exparejas, maridos, novios… El hombre al que le confió su vida. ¡Las matan!", exclamaba Ónega, visiblemente cabreada por las palabras del colaborador.

"No se le mata por ser mujer, es asesinato. Mira, leed en el Código Penal lo que pone sobre el asesinato", insistía el tertuliano. "Las matan sus parejas, su novio, su marido lo que sea... Las mata el hombre al que confiaron su vida", apuntaba la presentadora, mientras daba un golpe en la mesa en señal de su enfado.

"Que sí, que sí, venga. Vamos a poner una medalla encima de la mesa", reaccionaba el tertuliano. "No, no me torees. Diciéndome ‘que sí, que sí’, ¡Es que es una realidad aplastante! Dudar de eso es muy peligroso", le frenaba la periodista.