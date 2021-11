Sonsoles Ónega descoloca a Cifuentes con su confesión personal: "Lo último que me podía imaginar de ti"

Este jueves,Sonsoles Ónega ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya es mediodía'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y la situación política, dio paso a una de las reporteras del programa, Inma Rivas, quien se encontraba en una ferretería de Madrid. La periodista hablaba con Iván Manso, con la intención de conocer cómo está afectando el aviso del apagón mundial a la venta de infiernillos portátiles y camping gas.

"Larga vida a las ferreterías", declaraba la conductora del espacio de Telecinco para dar por finalizado el reportaje. "Me gusta más una ferretería que ir a comprar ropa", confesaba, dejando claro a sus espectadores cuál es una de sus aficiones ocultas. "¿Enserio?", reaccionaban los colaboradores presentes muy sorprendidos, al no ser conscientes de unas de las máximas aficiones de la periodista. "Me encanta", insistía Ónega.

"A mí me fascinan", agregaba Cristina Cifuentes, quien se encontraba entre los colaboradores. "Sí, sí. Me fascinan", se unía la presentadora. "¿No os gustan las ferreterías?", preguntaba Cifuentes a sus compañeros, al creer que la presentadora estaba siendo irónica. "Lo digo de verdad", le aclaraba la periodista. "Y yo también", agregaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "Por eso", apuntaba Ónega para dejar claro que su afición por las ferreterías era de verdad.









"Me caes todavía mejor Sonsoles"

"Menuda coincidencia... Lo último que me podría imaginar de ti", reaccionaba Cifuentes muy sorprendida por lo que acababa de confesar la presentadora. "Ahora, me caes todavía mejor Sonsoles", añadía, lo que hizo reír a la periodista. "Me encanta, un tornillo, un alicate, un hornillo, la llave allen y todos esos productos", enumeraba la presentadora. "A mí me vuelven loca las ferreterías", se le escuchaba exclamar a la ex política.

"Donde esté un clavo...", añadía una colaborador para intentar unirse a la conversación. "Te voy a regalar un cinturón de herramientas, que yo tengo dos, que vas a flipar", le ofrecía Cifuentes a la conductora del espacio, al ser consciente de que comparten una afición. "Me encanta, me encanta. La llave allen y todos esos productos", repetía la presentadora.