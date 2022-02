Sonsoles Ónega confiesa el pacto que hizo con Rocío Carrasco tras las cámaras: "Me lo pidió expresamente"

Desde que se estrenó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco se ha convertido en una de las máximas protagonistas de Telecinco. Mismo motivo por el que todos los espectadores se encuentran expectantes ante su segunda temporada de la docuserie. Durante uno meses, la hija de Rocío Jurado ha estado alejada de los focos como consecuencia de las grabaciones, pero volvió este martes con el estreno de 'Montealto'. La madre de Rocío Flores quiso volver por todo lo alto y lo hizo con un radical cambio de look.

"He decidido cortar por lo sano", decía Carrasco ante la sorpresa de todos los presentes ante su nuevo peinado. De forma inmediata, su nueva imagen comenzó a comentarse en redes sociales, incluso muchos la encontraron cierto parecido con Sonsoles Ónega. Las dos aparecían con el mismo tono castaño y el característico flequillo de la presentadora de Telecinco.

No obstante, Ónega no se pronunció al respecto. Gran parte de la audiencia se encontraba muy expectante ante lo que diría la periodista, pero no comentó nada. Tal y como confesaba en ‘Ya son las ocho’, las dos habían coincidido en maquillaje antes de la emisión del programa, por lo que la presentadora fue la primera en presenciar este llamativo cambo de look. Sin embargo, prometió guardarlo en secreto y así lo hizo.

“¿Quién fue antes?”, quiso saber Miguel Ángel Nicolás sobre cuál de las dos se había cortado así el pelo en el pasado. “Es que tu peinado es tendencia. A muchas peluquerías van y dicen ‘quiero el peinado de Sonsoles’”, aseguraba un colaborador. “Ana, la mujer de mi padre, también se lo quería hacer”, revelaba Gloria Camila. “A mi peluquero y estilistas de aquí, sí que se lo piden. Pero si yo solo era por taparme”, corroboraba Ónega, señalando que ella lleva flequillo desde mu joven para “taparse”.









"Había prometido que no lo iba a contar"



“¿A ti te llego algo de esto anoche? Venga, cuéntalo”, le pedía Miguel Ángel Nicolás. "¿Lo cuento? Anoche discutimos Miguel Ángel Nicolás y yo a cuenta de esto”, comenzaba contando la presentadora. “Efectivamente y mira que no discutimos nunca”, bromeaba él. “Yo estaba en maquillaje y la vi llegar con el pelo y me pidió expresamente no decir nada en el programa y me callé", confesaba la comunicadora, asegurando que había sido la primera en ver el corte de pelo de Carrasco, pero que hizo la promesa de no decir nada al respecto.

Ante esto, el colaborador aseguró que la presentadora y él siempre se cuentan todo, pero que no hubo manera de que Ónega le contase lo que sabía de Carrasco: "Pero cuéntalo todo. Dijo 'tengo una cosa de Rocío Carrasco..., pero no te la puedo contar'. Y no me lo contó porque había prometido que no lo iba a contar. Ella me lo cuenta todo y yo a ella y se fue de aquí y no me lo contó porque lo había prometido".

“Porque es buena amiga, buena compañera, buena persona”, decía Gloria Camila, justificando el motivo por el que la presentadora cumplió la promesa que hizo con su hermana. “Sonsoles en muy fiable”, coincidían los colaboradores. “Yo me fui diciendo ‘no me lo puedo creer’ al ver que se había cortado el pelo”, reconocía la conductora del espacio de Telecinco.