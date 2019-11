"Sálvame" obtuvo este martes el Premio Iris de la Crítica de la Academia de Televisión, un galardón que votan los periodistas y críticos de televisión y que concede la Academia y el discurso pronunciado por Belén Esteban no ha pasado desapercibido. Un reconocimiento a un programa de televisión de máxima audiencia que pocas veces suele recibir estas distinciones. Los continuos calificativos de "telebasura" y "show casposo" hacia este programa han hecho que "Sálvame" sea un espacio muy denostado pese a sus altos níveles de audiencia.

Belén Esteban fue la portavoz del programa a la hora de recibir este galardón, ex aequo con la serie de televisión "Cuéntame". Y aprovechó a su manera para reivindicar los programas de televisión que sólo aspiran al entretenimiento. "A Sálvame siempre se le exige más y eso lo ha hecho mejor y más fuerte. Darnos un premio a nosotros es un milagro. Es más fácil que le den un programa en la tele pública a un antivacunas", dijo Esteban. "Han tenido que pasar once años, once años, para que la Academia de Televisión nos reconozca algún mérito. Bueno, y no lo han hecho los académicos, ha sido la crítica. Bueno, la mitad de la crítica, porque seis críticos votaron a Cuéntame y seis a Sálvame".

La "princesa del pueblo" ensalzó la "televisión popular". "Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y de que por fin se premie la televisión popular, la que entretiene a la mayoría de la gente, la que alegra y divierte, la que ayuda a desconectar y relativizar los problemas. La tele delirante y casi siempre intrascendente, pero que regala compañía", decía Belén Esteban. "Nos premiáis por haber cambiado el lenguaje televisivo, espero que no sea por el mio... ¡Por mi hija mato! ¡Ni que fuera yo Bin Laden! ¡Págame! ¡Hasta luego Mari Carmen!", gritó rememorando algunas de sus frases célebres.

Por último dijo: "Sé que a muchos de los presentes no les gustamos, pero vosotros a nosotros, sí. Os invito a nuestro plató, a nuestra casa, para que nos conozcáis de cerca y difrutéis de nuestra manera de hacer tele"