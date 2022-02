Anabel Pantoja confiesa a Jorge Javier sus planes tras romper con Omar Sánchez

Este domingo saltaba a los medios de comunicación la noticia, tan sorprendente como inesperada: Anabel Pantoja y Omar Sánchez ponían fin a su matrimonio tan solo 4 meses después de su idílica boda en La Graciosa. Una ruptura confirmada por sus protagonistas a su círculo más cercano, que habría tenido lugar hace 15 días y que, al parecer, no tendría vuelta de hoja.

¿Las causas? Según Kiko Matamoros, una tercera persona por parte de la sobrina de Isabel Pantoja que ella ha negado rotundamente en sus redes sociales. Además, en las últimas horas hemos descubierto que la pareja atravesaría una grave crisis desde que Omar concursó en 'Supervivientes' y su boda habría sido una 'intentona' por parte de la pareja de solucionar sus problemas.

Los motivos de la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Lejos de esconderse, Anabel ha reaparecido públicamente este lunes en 'Sálvame', donde ha hablado abiertamente de lo ocurrido y ha explicado las distintas etapas que ha atravesado en los últimos meses y que le han llevado a romper con Omar. En primer lugar, Anabel ha confesado a Jorge Javier Vázquez que ha sido ella la que ha tomado la decisión. "No se cómo le llega a Kiko Matamoros, pero se que al ser público se puede filtrar", aseguraba y dejaba claro que iba a hablar de lo que "le ha pasado" a ella, y no en nombre de los dos.





"Hay un momento en el que veo que no avanzo, cuando él vuelve de 'Supervivientes'. No es que se me quede pequeño, a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo", comenzaba su relato en Telecinco. Respecto a su boda, Anabel reconoce que esa semana "fue una montaña rusa por muchas cosas. Hubo prohibiciones, malos entendidos, lo de mi abuela, la ausencia de Kiko, etc. Podía haber parado mi boda, pero me casé porque era real. Yo ahí quería salvarlo todo aunque no llegamos en plenitud a la boda".

Anabel Pantoja cuenta la razón de su ruptura con Omar Sánchez: “Después de la boda me pasó algo que me marcó y es cuando me noté rara” https://t.co/c427SzqcnW — Telecinco (@telecincoes) January 31, 2022





Después del enlace en La Graciosa, la pareja no pudo irse de luna de miel, algo que según cuenta la protagonista, "les habría venido muy bien". Además, ella vive algo a nivel "personal" que le "marca", aunque insiste en seguir "para adelante" con su matrimonio. Respecto a la actitud de Omar, Anabel apunta que vio "una relajación plena". "Es lícito, yo también me relajé, pero yo tenía que tener algo más, no solo firmar y la fiesta", confiesa.

Por último, en cuanto a su futuro, en esta nueva etapa, asegura que "no quiere dejar de verle", y que "le ha pedido, cuando él quiera, que quiere compartir con él, pero necesita su tiempo". "Llevo con novio desde los 15 años, ahora me entrará pavor, pero voy a hacerlo porque me lo debo", concluye Anabel.