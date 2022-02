Sergio Sayas señala a Ferreras por difundir una foto de su pasado en 'Al Rojo Vivo': "Burda manipulación"

Este martes, Antonio García Ferreras volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al estar al frente de 'Al Rojo Vivo'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, dedicó parte del espacio a analizar lo que sucedió la pasada semana en el Congreso de los Diputados durante la votación de la reforma laboral.

Para ello, el programa de laSexta realizó una conexión en directo con Sergio Sayas, diputado de UPN. El presentador entrevistó a Sayas, quien, junto a Carlos García Adanero, votaron en contra de la reforma laboral saltándose así la disciplina de voto, ya que UPN iba a apoyar esta reforma del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Votó con Bildu", remarcaba Ferreras, haciendo referencia a que Sayas había votado en contra de la reforma laboral con Bildu, como muchos otros. "Sí", corroboró el político. A pesar de ello, el presentador seguía insistiendo en ello: "Que votó con Bildu". "Voté con Bildu como muchas veces he votado con Bildu porque hay cosas que se aprueban por unanimidad", comenzaba aclarando el político.

"Otra cosa es negociar con Bildu. Esa es una cuestión totalmente distinta", señalaba Sayas, dejando claro que él no había hecho eso. "A mí no me habrá visto nadie en un pasillo, ni en una silla, ni en una mesa, ni en un comedor, ni en una llamada telefónica... Jamás, con nadie de Bildu", aclaraba, despejando cualquier posibilidad de que hubiese negociado con Bildu, lo que Ferreras estaba dejando caer.

Ferreras intenta acorralar a @sergiosayas pero le sale mal la jugada. pic.twitter.com/Ks7T4Eay27 — Hugo Manchón (@hugomanchon) February 8, 2022





"¿Alguien esperaba rigor?"



"Me parece una indignidad llegar a acuerdos políticos con Bildu. Me parece una indignidad que se quiera incorporar a Bildu a la dirección del Estado, como dijo en su momento el señor Iglesias", agregaba el político, dejando clara su postura. "¿Coincidir en voto? Hombre, en el Parlamento hay muchas cosas que se aprueban por unanimidad. Coincidimos en voto todos", apuntaba Sayas.

Ante estas declaraciones, el programa de laSexta emitió en la pantalla una imagen en la que se puede ver a Sayas junto a Conchi Ruiz, Koldo Martínez, Guillén Carroza y Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra. De esta manera, 'Al Rojo Vivo' intentaba desmentir las declaraciones del político sobre que "nadie le ha visto jamás con nadie de Bildu".

La reacción de Sayas no ha tardado en salir a la luz, aunque esta vez ha sido a través de las redes sociales. "Ferreras utiliza la foto de un debate electoral para mostrar ¿Que hablamos con Bildu?", comenzaba señalando el diputado de UPN desde su cuenta oficial de Twitter, dejando claro que es una imagen del debate electoral.

"Entiendo la desesperación pero igualar debatir a negociar y pactar es algo más que una burda manipulación. Pero, ¿Alguien esperaba rigor?", escribía el político muy irónico, con la intención de aclarar lo publicado por 'Al Rojo Vivo' y dejando claro que mantiene que "nadie le ha visto en un pasillo, ni en una silla, ni en una mesa, ni en un comedor, ni en una llamada telefónica... Jamás, con nadie de Bildu".

Ferraras utiliza la foto de un debate electoral para mostrar ¿que hablamos con Bildu?



??????????????????



Entiendo la desesperación pero igualar debatir a negociar y pactar es algo más que una burda manipulación.



Pero, ¿ alguien esperaba rigor? pic.twitter.com/NCpxKgxUIz — Sergio Sayas (@sergiosayas) February 9, 2022