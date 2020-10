Santiago Abascal, muy decepcionado con Pablo Casado: "Ya no los llamaremos 'derechita cobarde', solo cobarde"

Este lunes, tras el revuelo causado por la fallida moción de censura propuesta por Vox, 'El Programa de Ana Rosa' ha realizado una conexión en directo con Santiago Abascal para conocer su opinión sobre las nuevas medidas sanitarias propuestas por el gobierno y por cómo se enfrentó al rechazo de Pablo Casado y a sus duras palabras, lo que no se esperaba,

Al comenzar su intervención, el líder de Vox ha empezado hablando de la actitud del Partido Popular contra su partido: "Decidió no ser una alternativa, decidió romper puentes con un partido con el que podría ser una alternativa en España para buscar el aplauso ante la perplejidad de muchos de sus votantes".

Asimismo, ha reconocido cómo es su relación ahora con el líder del PP desde entonces: "No sé si ha cambiado para siempre, la agresión la ha protagonizado el señor Casado, no la esperaba y lo que sí ha cambiado ha sido mi confianza en él y creo que también le ha pasado a muchos españoles, él ha perdido toda confianza".

A raíz de esto, Ana Rosa Quintana le ha preguntado si creía que las acusaciones de Casado se debían a cuando Vox se refería a ellos como "derechita cobarde". "Ya no los llamaremos 'derechita cobarde', solo les llamaremos solo cobarde", le ha contestado Abascal muy firme. "Casado hizo referencia a los insultos que había recibido por parte de VOX, que habían sido hace muchos meses y en campaña, ahora estábamos teniendo un diálogo normal", ha agregado.

"Fue muy sorprendente, con efectos mu retardados, que de repente se siente tan ofendido... eso corresponde a una estrategia, intuimos que tiene que ver a la situación procesal del PP, por las acusaciones de la corrupción policial, el 'caso Kitchen' y mucho más...", le ha acusado.

Además, el político se ha enfrentado a los rumores que señalan que Vox no quiere formar parte de la Unión Europea. "No queremos salir de la Unión Europea, eso no es cierto", ha asegurado. "No nos gusta la deriva de la actual Unión Europea, queremos una Europa que no obligue a aceptar inmigrantes", ha explicado. "Queremos que se respete la posición de países como Polonia, que no quería aceptar a determinados inmigrantes o refugiados. Luego estos acabaron en Francia y uno de ellos resulta que es el que degolló el otro día a un profesor", ha reconocido.

Abascal se opone a las nuevas medidas sanitarias

De la misma manera, Abascal se ha mostrado muy critico con las nuevas medidas de prevención tomadas en todo el país: "Nosotros votaremos en contra del Estado de Alarma y lo recurriremos, porque el toque de queda es ilegal". Ante su negativa, la presentadora se ha interesado por qué propone entonces su partido para hacer frente a la pandemia.

"La alternativa sanitaria que proponemos son controles en los aeropuertos, hacer PCR a toda la población, proteger a los enfermos y España no puede detenerse", le ha respondido. Finalmente, antes de despedirse de Quintana, Abascal ha pedido responsabilidad al Gobierno y ha avisado de que "el Estado de Alarma durante seis meses llevará a millones de españoles a la ruina".