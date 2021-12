Samantha Vallejo-Nágera habla claro de su futuro en televisión más allá de 'MasterChef': "Me encantaría"

La chef y miembro del jurado de 'MasterChef' Samantha Vallejo-Nágera es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, gracias a su participación en el talent culinario de TVE y también por su repercusión en las redes sociales, donde pública todo tipo de contenido.

Son muchas temporadas y ediciones en las que hemos podido ver a Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef', protagonizando todo tipo de momentos junto a los otros dos miembros del jurado, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. En las últimas, el trío de chefs ha sido testigo de uno de los momentos más importantes de la historia del talent show, producido durante la final de 'MasterChef Celebrity'. Por primera vez, dos concursantes se convertían en ganadores de una edición: el periodista de COPE, Juanma Castaño y el presentador y humorista Miki Nadal.









Sobre esta cuestión y sobre muchas otras, Samantha Vallejo-Nágera se ha sincerado en una reciente entrevista concedida al diario 'El Mundo', donde ha respondido a cuestiones relacionadas con diferentes ámbitos, algunos vinculados a 'MasterChef' y al mundo de la televisión.

Samantha Vallejo-Nágera y la televisión

En este sentido, la chef ha explicado cómo se tomó la decisión de nombrar dos ganadores -Juanma Castaño y Miki Nadal-: "No fue bastante rápido. Miki Nadal y Juanma Castaño habían cocinado muy bien y se llevaban genial. Me parece que son lo más. Así que no fue complicado. Con Jordi y Pepe dijimos 'creemos que deberíamos dar a los dos ganadores', preguntamos a la dirección del programa y nos dijeron que sí".

También se ha referido al éxito del programa, después de que en la final de 'MasterChef Celebrity' se cosechara un alto porcentaje de audiencia: "Creo que MasterChef es como el 1,2,3 o La voz, que son programas potentes y a la gente le gustan porque evolucionan. Hay un equipo de profesionales que sabe qué hacer y los concursantes son muy buenos. Y yo estoy muy agradecida por estar allí. Me parece que es un orgullo para España tener un programa así... No sabes la cantidad de gente que, después de la final del Celebrity, me ha dicho '¡no sé que voy a hacer este lunes sin MasterChef!'. Es como que la gente no puede soportar un lunes sin el programa".

Sobre su futuro en televisión, que seguirá vinculado a las diferentes ediciones de 'MasterChef', Samantha Vallejo-Nágera, pero no ha cerrado la puerta a participar en otros proyectos si estos se ponen encima de la mesa: "Me encantaría. En este momento, no me quedan horas para grabar otra cosa, pero sí que me gustaría. Porque yo, en mis redes sociales, comparto mucho mi día a día, mis compras, mis descubrimientos, mis aficiones, entonces creo que podría hacer algo de lifestyle y enseñar a la gente los cuidados de una chica como yo".