Samantha Vallejo-Nágera desvela el motivo por el que no cocina en 'MasterChef': "Porque mi cocina..."

'MasterChef' es uno de los talents más polémicos y comentados. Esto se debe a que cuentan con un casting de personas con personalidades muy diferentes, por lo que suelen chocar entre ellos y hacer comentarios que terminar siendo malinterpretados o señalados por los espectadores. De la misma manera, en algunas ocasiones, el jurado, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, también ha sido muy criticado por sus formas o comentarios hacia los concursantes.

Samantha ha protagonizado varias polémicas tanto fuera como dentro del talent culinario. Esto se debe a que, alguna vez, sus publicaciones de Instagram han dado qué hablar. De la misma manera que su actitud como jurado en el espacio de TVE ha sido cuestionada en varias ocasiones por los espectadores.

Ante todas las críticas que ha recibido desde que comenzó a ser un personaje televisivo, la chef ha asegurado que no le afectan y que es el precio que hay que pagar por hacerse famoso. “Madre mía, qué complicado es esto. Yo creo que la gente saca a veces de contexto las cosas y le encanta buscar polémicas donde no las hay. Yo estoy tranquila. Soy como soy y lo he dejado bien claro. Pedí perdón encantada porque no lo hice con mala intención. Cuando metes la pata y haces daño a alguien, pues pides perdón y ya está. No era mi intención y no soy una persona que vaya a discutir”, reconoce en una entrevista para 'El Español'.

"Yo cuando me metí en la televisión ya era muy madura. Lo pensé, me senté, hablé con mi marido… Esto de MasterChef no sabíamos qué iba a ser. Nunca pensé que me iba a convertir en un personaje público. Lo medité y, oye, tiene su parte complicada y más dura, pero tiene su parte más buena", agrega, haciendo referencia a que era consciente de lo que podía pasar si se hacía conocida.









"Tenía muchísimas cosas positivas. Yo soy famosa gracias a mi profesión. No soy por serlo. Es por mi profesión, por lo que hago. Tengo mi negocio dedicado a la gastronomía, trabajo en la televisión en un programa dedicado a la gastronomía, y todo eso es lo mismo", asegura la comunicadora, muy contenta con su trayectoria profesional.

¿Por qué no cocina en 'MasterChef'?

Además, muchas veces se ha convertido en Trending Topic por no cocinar nunca durante el concurso, lo que ha llamado mucho la atención de la audiencia, quienes no entienden el motivo por el que nunca ayuda a los concursantes con sus elaboraciones si ella también se dedica a ello como sus compañeros.

"Yo estoy metida en este mundo de la hostelería desde que estoy en MasterChef, antes iba por mi cuenta. En el catering no tienes guía, no tienes nada… En 1995 el catering eran bandejas de gambas con gabardinas, camareros de toda la vida y tal. Hubo una especie de revolución entonces. Pero yo estoy tranquila. ¿Es un mundo de hombres? Sí. ¿Es un mundo de egos? Sí… En las cocinas y fuera de las cocinas", comenzaba diciendo sobre sus inicios en el negocio de la hostelería, donde predomina la presencia de hombres.

"Hay egos en todos lados. La tele es un mundo de egos, sí, pero Pepe, Jordi y yo estamos allí por nuestro trabajo. Y eso es lo que me gusta. No nos hacemos competencia. Hay gente que me dice: ¿Por qué no cocinas?", reconocía para el mencionado medio, sacando así una polémica que le persigue desde su primera aparición en el talent culinario. Esto provocó que se revolucionarán las redes sociales la única que vez que se le vio cocinar en una prueba de exteriores junto a los concursantes de la pasada edición.

"Pues porque mi cocina no es espectacular. No es una cocina de espectáculo como Jordi Cruz. Yo sé cocinar perfectamente las cosas de mi catering, pero no es una cosa de alta cocina, que al final es un poco de más show. Al final hago 'showcooking', pero de cosas sencillas. La tele es entretenimiento puro y busca la magia. Pero yo no hago magia", aseguraba Samantha, dejando claro que no suele cocinar en 'MasterChef' porque solo sabe hacer las elaboraciones de su catering, no de alta cocina como sus compañeros.