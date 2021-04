Mercedes Milá carga contra Atresmedia y pide explicaciones a Hilario Pino: "Es alucinante que tu cadena..."

Este martes, 'Más vale tarde' ha realizado una conexión en directo con Mercedes Milá. El programa de laSexta ha querido contar con la intervención de la periodista para que opine sobre una de las entrevistas televisivas más polémicas del momento, la que Miguel Bosé protagonizó en 'Lo de Évole' el pasado domingo. El cantante dejó atónito a Jordi Évole con sus declaraciones al dejar claro su posición negacionista y antivacunas.

Tras recordar algunas de las palabras más llamativas de Bosé, Hilario Pino dio paso a la periodista y se interesó por su opinión sobre la actitud que presenta el artista. Sin embargo, lo que comenzó como un análisis de la polémica entrevista de laSexta terminó en un ataque contra Atresmedia.

El conductor del espacio de laSexta recordó la llamativa intervención que hizo Bosé en 1992, concretamente en el plató de 'Queremos saber', programa presentado por Milá en aquel entonces en Antena 3. Su conversación con el cantante fue muy vista, dado que él se dispuso a desmentir todas las informaciones que apuntaban su fallecimiento por sida. De la misma manera, Pino retransmitió el momento en el que Évole preguntó a Bosé por esa misma entrevista.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la entrevistada no fueron sus palabras, sino el pitido que omitía algunas de las palabras que pronunciaba el artista en la mencionada entrevista de Antena 3. A raíz de esto, el presentador pidió su opinión a Milá sobre el cambio de actitud que se ha visto en el cantante desde entonces, dado que hace 29 años siempre hacía por destapar los bulos.

A pesar de ello, lejos de analizar la situación y responder a la pregunta del comunicador, la periodista le dio un toque de atención por los pitidos que censuraban algunas palabras. "Lo que me parece alucinante es que tu cadena, Antena 3, ponga un pitido cuando Miguel Bosé dice 'drogadicto'. Pero, por favor, Hilario, ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, que no se pueden escuchar esas palabras?", le abroncó la invitada a Pino.

"Es protección infantil, el horario de esta tarde", le explicaba el presentador del programa, aunque no pareció convencer a la entrevistada. "¡¿Pero qué protección infantil, ni qué niño muerto?! ¡Por Dios!", exclamó la periodista, aparentemente alterada, ya que no parecía entender el motivo por el que omitían palabras.

"No ponemos nosotros las normas, ya lo sabes", le recordó a Milá, ya que son compañeros de profesión y sabe cómo funciona el trabajo frente a las cámaras. "Los que las pongan hacen el ridículo, o no han escuchado a un niño hablar, que es otra posibilidad", agregó Milá, manifestando su punto de vista sobre esto, aunque comprendió que no decisión del presentador.

La opinión de Mercedes Milá sobre Bosé

Tras este breve conflicto, la presentadora de 'Scott y Milá' en Movistar+ cedió y se mojó sobre la actitud que está tomando su amigo. La periodista reconoció que siente "mucha pena" por cómo se está comportando Bosé. "Yo no le he dicho lo que tiene o no tiene que hacer", aclaró.

"Yo tengo un cuñado que trabaja con Bill Gates y le ofrecí hablar con él, pero no quiso, como no quiso escuchar al científico que le trajo Évole", confesó Milá. "La entrevista me rompió el corazón, porque es un Miguel deteriorado, que no escucha y que parece que ha descubierto la pólvora a su edad. A pesar de todo eso, es mi amigo, mi niño y lo quiero muchísimo, pero me alucina que diga que su madre no murió de covid. Eso es una brutalidad y me angustió escucharlo", afirmó la entrevistada.

"Hay algo en su vida personal que es una mala experiencia con vacunas y eso puede ser lo que le hiciera estar tan agresivo. Pero no tanto, porque es un tío inteligente y la entrevista nos hizo ver a un hombre obcecado y sin ganas de escuchar a los que piensen diferente a él", se lamentó la presentadora.