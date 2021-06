Sálvame: ¿Por qué Kiko Matamoros no estuvo en el homenaje a Mila Ximénez?

Con un carácter y una manera de afrontar su vida y su trabajo muy similares, Mila Ximénez y Kiko Matamoros protagonizaron algunos de los enfrentamientos más amargos que se recueran en el plató de 'Sálvame'. Temperamentales, viscerales y demasiado sinceros en ocasiones, los colaboradores se quisieron tanto como se odiaron, por lo que la muerte de la sevillana ha afectado profundamente a su compañero.

Y es que, a pesar de que su relación se había 'enfriado' en los últimos tiempos, inolvidables son los grandísimos momentos que nos regaló durante años el 'Eje del mal', un polémico trío - tan divertido como digno de ser temido - que completaba Kiko Hernández.

Por eso, en cuanto se enteró del fallecimiento de su amiga y compañera, Matamoros publicaba una preciosa despedida en su cuenta de Instagram. "Adiós Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos", publicaba el colaborador con una imagen del famoso 'Eje del mal' en sus mejores tiempos.









Sin embargo, Kiko no acudía al velatorio de Mila, convirtiéndose en una de las ausencias más sonadas en el tanatorio de la M30. ¿El motivo? Matamoros se sometía el pasado martes, apenas 24 horas antes del fallecimiento de su compañera, a una nueva intervención estética en su clínica de confianza. Una marcación abdominal para presumir de cuerpo este verano por la que tiene que guardar reposo, lo que le ha impedido estar en el último adiós a la inolvidable colaboradora.

A pesar de no estar 'físicamente', Matamoros ha estado 'presente' de alguna manera puesto que, junto a Kiko Hernández, envió una corona de flores a la capilla ardiente en cuya cinta podemos leer, como no podía ser de otra manera, "El eje del mal no te olvida. Siempre juntos".

La última decisión de Mila Ximénez

Después de un año de batalla y con el apoyo de todos sus seres queridos, este miércoles, 23 de junio, Mila Ximénez, uno de los rostros más populares de Telecinco y una de las periodistas del corazón con una trayectoria más sonada, ha fallecido a los 69 años por el cáncer de pulmón que sufría. Dejando así, un gran hueco en los estudios de Mediaset. Todos sus compañeros de profesión han estado siguiendo la evolución de la colaboradora de cerca, concretamente quienes compartieron con ella tiempo en plató.

Fue el pasado mes de marzo cuando Ximénez pisó el plató de 'Sálvame' por última vez. Después de un mes sin aparecer, la colaboradora quiso sorprender a sus compañeros tras comunicarles que su estado de salud había empeorado. La comunicadora regresó con mucha ilusión, pero no se encontraba demasiado bien, ya que los fuertes tratamientos habían provocado que estuviese durante cuatro semanas en la cama.

Tras comunicar públicamente la enfermedad que sufría, el pasado 16 de junio de 2020, se puso en manos de los profesionales y empezó un tratamiento de radioterapia y quimioterapia. No obstante, tres meses después de empezar el tratamiento le dijeron que una de las partes afectadas había empeorado. Fue entonces cuando regresó al plató de Telecinco tras meses ausente por lo débil que se sentía.