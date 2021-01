'Sálvame' desvela la identidad de un famoso personaje televisivo que "vive en la absoluta indigencia"

Este martes, ‘Sálvame’ desveló que un popular personaje televisivo está completamente arruinado. Según aseguró el formato, se trata de Paco Porras. Éste era uno de los habituales de ‘Crónicas Marcianas’ y llegó a la pequeña pantalla de la mano de Yurena, además de por ser un gran amigo de Leonardo Dantés y Tony Genil.

En su momento, fue popularmente conocido por asegurar en los espacios de Telecinco que era vidente y por discutir con los colaboradores. Tal era su éxito que debutó como actor en la película de Cárdenas 'Los frikis buscan incordiar'. No obstante, a raíz de la película, se alejó de la televisión y, en 2015, comenzó a dedicarse al mercado de licores.

A pesar de ello, parece que la fama se le ha quedado por el camino y, actualmente, está pasando por una complicada situación personal y económica. Tal y como afirmó Kiko Hernández “ha caído en desgracia y ha pasado de vivir a todo tren a vivir en absoluta indigencia”.

A raíz de esto, el equipo del programa intentó ponerse en contacto con Porras para conocer su situación, lo que lograron: "Con todo lo que he tenido, ahora soy más pobre que nadie. Estoy fatal. Soy más pobre de solemnidad que nadie", confesaba el personaje a un periodista de ‘Sálvame’.

"No tengo ni para las medicinas", reconoció Porras, haciendo referencia a la medicación que tiene que tomarse para sobrellevar sus problemas de corazón después de sufrir un infarto de miocardio. Además, reveló que hay muchos famosos que todavía le deben dinero, cuyas devoluciones le ayudarían a seguir adelante: "Si te dijera nombres...", dijo, sin querer mojarse.

"Se ha marchado de casa"

No obstante, días después de hablar con él, la redacción del programa recibió un mensaje de su amigo Miguel Ernesto, quien pedía ayuda al programa para encontrar al personaje de ‘Crónica marcianas’, ya que se marchó de su casa.

"Está en la miseria, se ha dedicado a ir por las iglesias pidiendo ayuda", explicó Ernesto. "No tiene donde caerse muerto, muchas veces he llegado a temer por su vida”, continuó diciendo, aparentemente muy agobiado. “Paco está desesperado, muy mal, muy nervioso. Realmente, él está muy mal, no cobra nada, no tiene nada", agregó.

“El único que techo que tiene es el de mi casa y durante tres años le he ayudado… Se ha marchado de casa y no me ha dicho nada”, contaba el amigo de Porras muy preocupado tras asegurar a los colaboradores de ‘Sálvame’ que llevaba seis días desaparecido y sin saber nada de él.

Como consecuencia, el espacio del corazón decidió colaborar en su búsqueda y envió un mensaje a sus colaboradores: "No encuentra refugio en estos días heladores. Las calles cubiertas de nieve y hielo se han convertido en su hogar y su infierno. Las horas son cruciales. Cuanto más tiempo pase a la intemperie más peligro corre su vida. Vamos a intentar encontrar a este famoso con el que tantas horas de televisión hemos compartido. Queremos que esté a buen recaudo. Solo esperamos que cuando lo encontremos no sea demasiado tarde".

El motivo por el que dejó la televisión

El año pasado el mencionado personaje televisivo se estrenó como colaborador de un programa de radio. Fue entonces cuando desveló por qué decidió abandonar el trabajo que tantas alegrías le había dado y lo que habría evitado su ruina. A pesar de ello, no dudo en arremeter contra Telecinco.

“¿Cómo no me voy a ir aun estando sujeto a un contrato con Telecinco si me ponen a parir? Entras por una puerta y ya te están insultando”, comenzó contando. “Algunos frikis me hicieron la vida imposible”, confesó, refiriéndose a Toni Genil, Leonardo Dantés o la propia Yurena, quienes fueron sus amigos. También culpó de su retirada a Javier Cárdenas, al que definió como un “sinvergüenza”: "Es un canalla, me dejó tirado como un perro”.