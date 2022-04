Salen a la luz los cambios que sufrirá 'Supervivientes' y que la audiencia ni imagina: afecta a las votaciones

Esta noche aterriza en Telecinco una nueva edición de ‘Supervivientes’ y llega cargada de novedades. 16 famosos se han embarcado en esta aventura que promete muchas sorpresas y en la que no está nada escrito, ya que por primera vez en la historia del reality, votar al ganador y a los expulsados que saldrán semana a semana no costará dinero. Una estrategia que ya siguieron desde Mediaset en el ‘Secret Story’ de anónimos y que no fue nada mal alcanzando cifras de votos millonarias que hicieron volver a creer en la esencia de los concursos a las redes sociales.









Y es que hace un año mucho se habló de un supuesto ‘tongo’ que hizo ganadora a Olga Moreno, por lo que han preferido dejar esta vez las votaciones gratis para evitar todo tipo de especulaciones y que no se vuelva a hablar de una supuesta manipulación por parte de la organización para hacer a alguien ganador. Y en esa estrategia entra también el casting que han preparado para este año, que desde la productora ya han desmentido que vaya a existir un nuevo fichaje sorpresa como se había rumoreado: "No hay personajes sorpresas ni los va a haber. Tenemos un casting suficientemente potente", han informado desde Bulldog TV.

Votar gratis, la gran novedad de ‘Supervivientes 2022’

“Tenemos los ingredientes perfectos para una edición inolvidable. Es un casting que representa a toda la audiencia y de todas las edades. Los realities hacen que la gente aflore sin filtros, en Supervivientes más. Por eso da lo mismo si son más o menos conocidos", han explicado desde la productora en la rueda de prensa de presentación del programa, a dos días de que dé comienzo esta nueva edición. Y es que por el momento no hay ningún favorito y, a excepción de Anabel Pantoja o Kiko Matamoros que son de sobra conocidos por la audiencia, se desconoce cómo van a actuar en estas condiciones tan extremas, incluso los colaboradores de ‘Sálvame’, que darán mucho que hablar.









Todos se juegan los 200 mil euros de premio final y todo es posible en esta edición en la que concursan Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Juan Muñoz, Anuar Beno, Desirée Rodríguez, Rubén Sánchez-Montesinos, Yulen Pereira, Ana Luque, Alejandro Nieto y Tania Medina, muchos de ellos completos desconocidos para los espectadores y que tendrán que irse ganando poco a poco su confianza para poder ir acumulando puntos de cara a la final, y mucho más ahora que las votaciones son gratuitas y que la audiencia tendrá mucha más voz porque no hay trampa ni cartón.





Más novedades en ‘Supervivientes’: localizaciones y juegos

Las votaciones gratuitas, aunque es la novedad que más ha llamado la atención, no es la única que tienen preparada desde ‘Supervivientes’ este año. Y es que habrá varias localizaciones para dividir en grupos a los concursantes y cada uno de ellos vivirá en circunstancias completamente distintas. En ‘Playa Royale’ habrá más comodidades mientras que en ‘Playa Fatal’ vivirán en peores condiciones. y habrá una tercera ubicación, ‘Playa Paraíso’, de la que no han querido dar más detalles porque es sorpresa y lo único que se sabe es que la habitará “un misterioso parásito”. Y, por último, este año para no ser tan repetitivos y sorprender a la audiencia, han introducido 65 juegos nuevos que seguro nos dejarán sin palabras y con la boca abierta por su dificultad, y no solo a nosotros sino también a los concursantes, que no se lo esperan para nada.