Sale a la luz en qué se ha gastado Belén Esteban todo el dinero que ha ganado de los realities de Telecinco

Belén Esteban lleva años siendo un mítico rostro de Telecinco. La colaboradora comenzó protagonizando varias polémicas a raíz de su matrimonio con Jesulín de Ubrique y, poco a poco, comenzó a aparecer en los platós como tertuliana hasta llegar a ser una de las principales colaboradoras de 'Sálvame'. Asimismo, su popularidad le llevó a participar en algunos realities de la cadena como 'Gran Hermano' y '¡Más que baile!'.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Mediaset por su naturalidad, tanto que fue bautizada como 'La Princesa del pueblo'. Quizás sea culpa de los fans que la siguen desde entonces por su campechana personalidad lo que ha provocado que se haga con la victoria de todos los concursos en los que ha participado.

Aunque se le ha visto en varios programas, fue su paso por 'GH VIP' lo que le hizo destacar, dado que se vio tal y como es en el día a día. Esta edición fue un antes y un después para su vida y para su carrera profesional, dado que protagonizó varias polémicas, además de generar crispación entre sus compañeros de 'Sálvame'. De la misma manera, también protagonizó varios memes con su pijama morado de leopardo.

No obstante, Esteban ha participado en otros concursos en los que también se hizo con la primera posición. Se pudo ver a la comunicadora en programas como '¡Más que baile!', 'La última cena' y 'Sálvame Fashion Week'. En todos ellos la de Paracuellos se hizo con la victoria, por lo que se la puede considerar una reina de los realities de Telecinco.

Los ganadores, además del prestigio que adquieren dentro de la cadena, son recompensados con premios económicos. Por lo tanto, además de su elevado sueldo por su presencia diaria en 'Sálvame', Esteban cuenta con la elevada cantidad de dinero que ha ganado al participar en los diferentes concursos. Es por esto por lo que muchos siempre han tenido la duda de qué es lo que hace la colaboradora con tanto dinero.





"Yo solamente he querido ganar por mi ONG"

Ha sido la propia tertuliana la que ha desvelado en qué se ha gastado los premios adquiridos en los diferentes realities: "Todos los realities que he ganado, he donado el premio... A mí se me pagaba un sueldo por trabajar", explicaba Belén Esteban, dejando claro que ese dinero no lo usa para sus caprichos.

En 2010, la colaboradora ganó 30.000 euros por su victoria en '¡Más que baile!', un premio que donó al Hospital San Rafael para la unidad de niños muy especiales, tal y como confirmó ella. "Yo solamente he querido ganar por mi ONG, y gracias a Dios lo he conseguido, por mí y por todos ustedes", declaraba la tertuliana.

Lo mismo hizo con los 100.000 euros que ganó en 'GH VIP': "Lo quiero donar a Sor Lucía, que lucha por la pobreza infantil, al Padre Ángel, Caritas y al hijo de nuestra compañera Lola que tiene parálisis cerebral y necesitan el dinero", declaró cuando fue nombrada ganadora del reality en 2015.

En Sálvame Fashion Week no recibió ninguna compensación económica, pero sí lo hizo en 'La última cena'. La tertuliana ganó la primera edición junto a Jorge Javier Vázquez, por lo que se hizo con 20.000 euros, que en esta ocasión ya iban destinados para una causa benéfica. La ex de Jesulín eligió donar su parte, 10.000 euros, al Banco de Alimentos de España para ayudar a todas las familias afectadas por el coronavirus.