Sale a la luz el motivo por el que Nuria Marín ha desaparecido de Telecinco: "Se recuperará"

La presentadora de Telecinco Nuria Marín ha desaparecido de la primera línea televisiva después de que en los últimos meses hayan sido habituales sus apariciones en 'Sálvame' para ponerse al frente del programa. La propia comunicadora ha explicado en sus redes sociales el motivo por el que está apartada de los focos de las cámaras de Mediaset.

"Hay un drama", ha comenzado escribiendo en sus redes sociales, para después destacar que hace unos días se detectó un "hematoma brutal". "Cómo me lo he hecho? No sé, pero hoy casi no puedo apoyar el pie en el suelo. Rezad por mi dedo gordo". Posteriormente, ha explicado el motivo que puede estar detrás de este pequeño problema:

"El único calzado nuevo que tengo es esta bota divina, que me pillé más grande de lo habitual porque es de tejido duro. Me ha limpiado los canales de la uña y me ha dicho que si empeora es de la bota. Y que no es nada, el dedo gordo sobrevivirá".

Esta baja se produce en un momento importante de cambios para 'Sálvame', ya que la próxima semana empezará una nueva etapa con el regreso de una vieja conocida: Terelu Campos.

Nueva etapa para 'Sálvame'

Tal y como acaba de anunciar Mediaset, la hija de María Teresa Campos es la nueva y flamante copresentadora de una nueva y gamberra versión de 'Sálvame Limón', 'Sálvame LEMON TEA', que conducirá de la mano de María Patiño y que tendrá una hora de duración.

Un auténtico fichaje bomba para el programa estrella de las tardes de Telecinco, que busca reflotar su audiencia de la mano de un tándem de lujo, Terelu y Patiño, que seguirá al frente de 'Socialité' en principio, y que en un tono ácido, irónico y divertido buscará recuperar el espíritu del desaparecido 'Aquí hay tomate'.

Será el próximo lunes, 17 de enero, cuando la hasta ahora colaboradora de 'Viva la vida' debutará como presentadora de 'Sálvame LEMON TEA', un regreso por todo lo alto al programa que abandonó hace casi tres años y al que ahora vuelve como gran apuesta para reconquistar al público.

Cuando todavía estamos asimilando la reconciliación entre Terelu Campos y Carmen Borrego - después de numerosos reproches televisados durante meses con Alejandra Rubio como tercer vértice del triángulo de la discordia - nos enteramos del sorprendente regreso de la mayor de las Campos a 'Sálvame', un programa muy crítico tanto con ella como con su hija en los últimos tiempos.