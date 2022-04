Sale a la luz el motivo por el que Antonio Resines estuvo a punto de no hacer 'Los Serrano'

El actor Antonio Resines ha sido noticia en los últimos meses debido a su ingreso hospitalario tras contagiarse de covid-19 y pasar varias semanas en la UCI. El jueves 10 de febrero recibía el alta hospitalaria tras permanecer 48 días ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas de la COVID-19. Tras su ingreso a finales del pasado mes de diciembre, Resines, el intérprete cántabro de 67 años, permanecía "estable" en el centro hospitalario.

Tan solo un día después, a través de una carta, daba las gracias tanto al equipo del hospital como a todos aquellos que se preocuparon por él, que fueron muchos, y a la prensa por tratar con respeto un asunto tan delicado.

"Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", empezaba la carta.

Y añadía: "Quería dar las gracias a todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana y por mí hijo Ricardo, porque sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos".

Resines estuvo a punto de no salir en 'Los Serrano'

Sin duda, el papel por el que Resines es más recordado es el de Diego, en 'Los Serrano'. En la ficción, compartía pantalla con Jesús Bonilla, que interpretaba a Santi, y con el que mantiene una estrecha amistad que arrancó mucho antes de la serie. En una entrevista en la que les hemos podido ver juntos, Bonilla ha sacado a la luz cómo llegó Resines a 'Los Serrano' y por qué estuvo a punto de no formar parte de la serie.





Resines había tenido un encontronazo con la productora que se encargaba de la ficción, que era la misma que hacía '7 vidas', serie en la que realizó una colaboración. "Te habían llevado a grabar una colaboración en '7 vidas', o algo así, y no te habían dado camerino. Estuvo una hora esperando porque dijo que si no le daban camerino no se cambiaba", explicaba Bonilla, que añadía, "le tuve que convencer en el Retiro porque la productora no se atrevía a llamarle directamente después de la bronca".

Tras la confesión, Resines se mostró un tanto avergonzado y no puedo evitar decir: "Me van a echar de España directamente", aunque reconoció que no se acordaba de la anécdota y decidió tomárselo con humor. Además, Bonilla ha contado que en la primera reunión con el productor, Resines aseguró que no le había gustado el guion.