Rufián se sincera y reconoce que se arrepiente de la polémica que protagonizó: "Sí, fue un error"

Este fin de semana, Gabriel Rufián fue entrevistado en el plató de 'La Sexta Noche'. El portavoz de ERC en el Congreso hizo un análisis de la actualidad junto a Hilario Pino y, por otro lado, recordó algunas de sus intervenciones más polémicas. Fue entonces cuando el entrevistado reconoció que estaba arrepentido de algunas de sus reacciones.

"Ha sido en Comisión de investigación donde hemos visto muchos roces. No solamente en la investigación. Y, es verdad, que eso ha generado un clima, dentro de la propia Comisión... Bueno, mire este momento que, seguramente, sabe cuál es..." comenzaban diciendo los presentadores para, acto seguido, dar paso un vídeo en el que se ve a Rufián enfrentándose con en la Cámara Baja a Francisco Álvarez Cascos y Beatriz Escudero.

"De verdad, voy a intentar centrarme y se lo prometo también a su palmera de al lado", se le escuchaba decir a Rufián, refiriéndose a la diputada del PP que se encontraba sentada al lado de Cascos. Esta frase fue la que desató el enfrentamiento en plena Comisión. "Señor presidente. No lo tolero ¡Me acaba de llamar palmera! ¡Pido el amparo en la mesa!", exclamaba Escudero muy indignada tras dar un golpe en la mesa.

"¡Ya está bien! No me guiñes el ojo ¡Imbécil!", se quejaba la política, dirigiéndose al portavoz de ERC. "A mí me puede llamar palmera y yo no le puedo llaman imbécil. Y va y me guiña el ojo ¡Ya está bien! ¿Dónde están las actitudes sexistas y el apoyo a las mujeres? Cuando es del PP no ¡Ya está bien señor presidente!", se quejaba ella, muy molesta con la actitud de Rufián.

A continuación, tras pedir "amparo" al presidente de la comisión, Escudero se levantó de la mesa y salió de la sala acompañada de tres de sus compañeros: Carlos Rojas, Francisco Molinero y Eloy Suárez. Dentro se ha quedado Óscar Clavell, que actuaba como portavoz en la comparecencia de Cascos.









La reacción de Rufián

En declaraciones a los medios, Escudero volvió a quejarse del comportamiento de Rufián y también de Quevedo: "Se pone a guiñarme el ojo, aquí no hay actitudes sexistas ni nada, le pido amparo al presidente y me dice que no, pues ya está bien de aguantar", explicaba la política muy enfadada.

Después de recordar lo que sucedió en una comisión en la Cámara Baja el pasado 9 de octubre de 2018, Rufián ha reconocido que su actitud no fue acertada. "Aquel día tenía que haber pasado de la actitud de esta señora. Evidentemente, yo no le guiñé el ojo. Hay 40 cámaras, se hubiera visto, tendríamos la imagen", comenzaba explicando el entrevistado en laSexta.

"Pero dicho esto. Esta persona era la vicepresidenta de la Comisión y tiene la obligación de no actuar, de no hacer nada, a no ser que sea del reglamento y a lo que se dedicaba era a aplaudir a los comparecientes del Partido Popular. Ella era diputada del PP. Yo me refería, seguramente de forma desafortunada, a eso, a que aplaudía a Cascos, que se ha demostrado que es el jefe de la Caja B, del PP. Y lo quise reflejar", se justificaba el político.

"Una vez más, di excusas para que se hablara de eso y no de Cascos. Cascos, de hecho, se estaba descojonando porque se iba de rositas. Así que sí, fue un error", zanjaba Rufián.