Rocío Flores revela el motivo por el que Telecinco no le dejó hablar tras ver el documental de Rocío Carrasco

Este domingo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revolucionó las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanzó un 33,3% de share. Los espectadores estaban muy expectantes ante el estreno de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Son muchos los titulares que ha dejado la hija de Rocío Jurado en esta primera edición, sobre todo relacionados con los primeros años de relación con Antonio David Flores, al que no ha querido referirse por su nombre en ningún momento de este primer capítulo: "No lo nombro, es una mezcla entre que no quiero y no puedo. No me hace bien nombrarlo".

No obstante, el momento que más caló a la audiencia fue cuando la entrevistada aseguró que había estado a punto de quitarse la vida al ver a su hija en televisión para defender a su padre en 'Gran Hermano VIP', un dato que dejó sin palabras tanto a los espectadores como a los presentes colaboradores en el plató de Mediaset.

"Me pertenece solo a mí contarlo. Antes del 5 de agosto, me dijeron que mi hija va a defender a su padre en Gran Hermano VIP 7. En ese momento no estaba bien, por todo lo que llevaba pasando, nadie lo sabe, pero llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011. No quería salir de mi casa, no podía desarrollar mi vida como una persona normal, de repente me llegó esa noticia y por mi cabeza empezaron a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez, pero ya con un elemento mayor que era mi hija en un plató defendiendo a su padre", confesó Carrasco.

Rocío Carrasco: "Tomé varias pastillas diferentes. Me salvó Fidel que fue el que entró en la habitación, yo no me levantaba. En el hospital llegué prácticamente dormida, no recuerdo nada" #RocíoVerdad1pic.twitter.com/xkeEytVgz0 — Rafael García López ���� (@RafaelGarciaLAF) March 21, 2021

Las primeras palabras de Rocío Flores

Es por esto por lo que, tras la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, todas las miradas estaban puestas en Antonio David Flores y en Rocío Flores, su hija. Sin embargo, como consecuencia de las nuevas polémicas, ha llamado la atención el silencio de la superviviente. Dadas las especulaciones ante esto, Flores se ha pronunciado la tarde del lunes a través de sus redes sociales.

La hija de Rocío Carrasco ha querido hablar sobre ello en su cuenta de Instagram y ha grabado un vídeo explicando el motivo por el que no había hablado hasta ahora. Tal y como ha asegurado, intentó intervenir durante el directo de Telecinco pero no fue posible.

"Buenas tardes. Os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo viví y escuché anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y tender un puente, una vez más", ha comenzado diciendo, aparentemente cansada y aturdida por la situación.

A pesar de intentar pronunciarse, dado que es una de las primeras afectadas por las declaraciones de su madre, el equipo del programa no creyó que fuese buena idea darle paso por no quitar protagonismo a Carrasco, quien había contado toda su verdad tras dos décadas callada. "No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco porque no me he pronunciado", ha explicando, para callar los comentarios y dejar claro que si no habló fue porque no se lo permitieron.