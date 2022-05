Roberto Leal, obligado a disculparse por el error que comete en pleno 'Pasapalabra': "Se ha malinterpretado"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marisa. Desde que el mes pasado tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa.

Sin embargo, a pesar de la tensión en cada prueba, esta vez, ha sido Roberto Leal quien ha protagonizado un llamativo momento. El presentador ha cometido un error en pleno directo y, a raíz de esto, ha vuelto a relucir una vez más su naturalidad y profesionalidad para salir del paso. De hecho, Leal lo ha reconocido y no ha dudado en pedir perdón tanto a los espectadores como a los presentes en el plató.

Este momento se dio cuando por error el conductor del espacio dio como ganadora de Marisa en una de las puebas cuando no había dado con la respuesta correcta. Cuando estaban jugando a 'La Pista', ninguno de los concursantes tenía claro de que canción se trataba, pero no dejaron de intentarlo.





"Ha sido sin querer, de verdad"

"Vamos con el año de la canción, 1994, esto es un himno ¡eh! Por cinco segundos… ¡Música!", comenzaba diciendo el presentador como primera pista para dar paso a la canción que debían acertar. "La tengo en la punta de la lengua", aseguraba Orestes. "Me sale que es ‘Pongamos que hablo de Madrid'", contestaba el veterano concursante tras dar al pulsador.

Sin embargo, el error de Orestes dio el rebote a Marisa, quien probó entre varias opciones que tenía en la cabeza: "Tenía una cosa pensada, pero se me ha ido…", reconocía para, acto seguido, comenzar a tararear 'Déjame' de Los Secretos. "Tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar…", cantaba la concursante. "Literal", dijo de pronto Leal al escuchar la frase.

Como consecuencia, todos interpretaron la reacción del presentador como que había dado con la canción correcta, por lo que el equipo azul empezó a celebrarlo entre aplausos. No obstante, no fue así y el comunicador tuvo que pedir perdón, ya que con "literal" no quiso decir que había dado con la buena. "No, no, no. Literal que tuvo una oportunidad y la dejó escapar. Se me ha malinterpretado, no es esa, perdón", aclaraba.

"Ha sido sin querer, de verdad, es que quería escuchar cantar a Marisa", se justificaba el conductor del espacio de Antena 3 tras disculparse. "Me estoy riendo todavía de lo de ‘literal’, perdóname", volvía a disculparse el presentador con la participante que creía que había acertado.