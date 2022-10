Roberto Leal dedica unas palabras a Rafa y Orestes por su mala jugada en el Rosco: "Os duele"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. No obstante, a veces también han tenido malas rachas.

Orestes y Rafa ya llevan 87 programas compitiendo, por lo que tienen acumulados 155.400 y 55.200 euros respectivamente. Es por esto por lo que no suelen tener muchos fallos, pero a veces tienen días en los que se les da peor. Esto es lo que les pasó la semana pasada, ya que ambos cometieron varios fallos en el Rosco.





"El de ayer fue un rosco raro"



"El de ayer fue un rosco raro. Orestes y yo estamos muy igualados y, si él falla una y yo no tropiezo mucho, digo 'a lo mejor gano'. Fallé una, luego él falló otra... Te da mucho coraje cuando te sabes uno de los cerrojos de enciclopedia, en este caso, cita, pero pierdes porque has fallado otras palabras que, en teoría, son más fáciles de acertar. Bueno, hay días malos y hay que hacer de este un día bueno", comenzaba Rafa antes de someterse a la Silla Azul tras la victoria de su rival el día anterior.

Rafa terminó el concurso de Antena 3 con 5 fallos y 20 aciertos, mientras que Orestes tuvo 2 fallos y 21 aciertos, lo que le ayudó a ocupar la silla naranja. Como consecuencia, Roberto Leal quiso animarles, dado que es muy complicado que siempre puedan mantener el mismo nivel.

"Tengo la espinita clavada porque el rosco anterior fue un poco atropellado. No pudimos dar todo lo que sabíamos y podríamos haber acabado bastante mal los dos", decía por su parte Orestes. "Os duele porque lleváis muchísimos programas aquí, a mucho nivel, pero es normal que alguna tarde te puedas confundir", les comenzaba animando el conductor del espacio.

"Al final tenéis tantas palabras ahí, en vuestra base de datos, que es normal que pueda pasar esto. Es humano y sacar 20 aciertos, que parece que son pocos... ¡Ya me quisiera ver yo ahí, por ejemplo, sacando 20! Lo digo para que no os lamentéis", apuntaba el presentador. "Eso nos motiva para no caer en tonterías hoy", reconocía el concursante, agradecido por las palabras del comunicador.