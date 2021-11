Roberto Leal alucina al ver lo que hace Jaime en el Rosco de Pasapalabra: "Nadie lo ha hecho desde que estoy"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se enfrentó a Jesús durante ocho Roscos, formando así un duelo que parecía estar muy reñido. No obstante, Javi llegó al concurso para demostrar sus grandes habilidades en 'Pasapalabra', adoptadas gracias a que es el creador del 'RoscoKiller', aplicación a través de la cual muchos concursantes, como Pablo Díaz y Luis de Lama, se preparan para enfrentarse al Rosco. A pesar de que parecía sostenerse su rivalidad, Javi fue vencido y, tras varios participantes, ha sido Jaime quien ocupa su lugar en el equipo azul.

Gran parte de la audiencia, asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes. Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja y ocupe la Silla Azul de manera habitual, lo que ha pasado este martes. Sin embargo, esta vez, Jaime ha logrado coronarse como ganador del Rosco haciendo lo nunca visto en el concurso, lo que ha dejado a cuadros a Roberto Leal y a los invitados que se encontraban en plató.









"¡Se ha quedado a gusto el tío!"

Jaime comenzaba la prueba final con 142 segundos, mientras que Orestes empezaba con 169. Al inicio de la prueba, Jaime no se encontraba muy seguro y no tardó en decir 'pasapalabra'. Cada vez que retomaba el turno, el concursante parecía atrancarse. No obstante, desde la letra E, ha cogido carrerilla y ha acertado todas las palabras que se encontraba a su paso.

De esta manera, el participante acertó 21 palabras de seguido y dejó pasar los segundos con la letra E, ya que se le atragantó esta definición y no tenía en su cabeza ninguna respuesta con la que arriesgarse. "¡Madre mía! ¡Madre mía!", ha exclamaba Leal, consciente de la jugada que acababa de hacer. "¡Se ha quedado a gusto el tío!", señalaba Natalia Rodríguez, quien se encontraba entre los invitados de 'Pasapalabra'.

"Es que yo soy muy de picarme y, con lo que me hizo Orestes en el programa anterior, pues se la tenía que devolver", decía el traductor con una sonrisa. "Jaime, felicidades. Que yo sepa, desde que estoy aquí, nadie ha llegado del tirón a los 21 aciertos para acabar a una del bote. La respuesta era Constancio Eguía, no se te olvidará en la vida", aseguraba el conductor del espacio, sin dar crédito por lo que acababa de ver.