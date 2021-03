Risto Mejide deja KO a una portavoz de los violentos en Barcelona: "Si te lo saltas, te puedes llevar un palo"

Las concentraciones por la liberación de Pablo Hasél se han desarrollado en diversos puntos del país. Una de las autonomías más afectadas ha sido Cataluña. Allí, el Govern prometía este lunes a los alcaldes coordinación y prevención de los disturbios con el fin de limitar los daños que provocan estos manifestantes en las calles. Un ejemplo es la manifestación que se convocaba este sábado en Barcelona y que transcurría desde la Plaza Universitat hasta el final de la Rambla, por calles del barrio del Raval. En ella participaban hasta 4.000 personas según la Guardia Urbana y se produjeron al menos trece detenidos.

Risto Mejide en 'Todo es Mentira', ha abordado la problemática que ha supuesto en toda España los numerosos incidentes que se han producido a cuenta del rapero. Para ello, ha hablado con Adriana Roca, la portavoz de las juventudes de la CUP.

Mejide no ha dudado en recriminarle estos actos violentos que protagonizan muchos jóvenes que Roca representa. "Puedo estar de acuerdo en que defiendas el paro juvenil, puedo estar de acuerdo en que la gestión del procés ha sido nefasta. Si yo fuera indepe estaría cabreado con Puigdemont que declaró la independencia 8 segundos. Yo estaría muy cabreado con muchas cosas que pueden pasar en Cataluña. Pero la manera de estar enfadado no es lanzarte a la calle y arrasar con escaparates".

Asimismo, indicaba que "la violencia es condenable aquí y donde sea. El uso de la fuerza legítimo es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa es la garantía democrática para que los violentos no tomen las calles. Me da vergüenza en lo que estáis convirtiendo Barcelona. No os merecéis ni la tierra que pisáis".

Muy bien aquí Risto Mejide. ���� pic.twitter.com/ZjJnNW5H0c — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 2, 2021

El vídeo del instante ha sido compartido en redes sociales y numerosos tuiteros alababan las palabras del presentador de 'Todo es Mentira'.

