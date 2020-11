Risto Mejide se ve obligado a frenar a Aramís Fuster ante su amenaza de quemar Moncloa: "Por su bien"

Este lunes, Risto Mejide contó con la intervención de Aramís Fuster en 'Todo es mentira'. Esto se debe a que, hace unos meses, la televisiva aseguró que en diciembre los españoles serían sometidos a un nuevo confinamiento domiciliario como consecuencia de la segunda ola generada por la covid-19.

A pesar de que todavía el Gobierno no lo ha decretado, han establecido ciertas medidas que podrían resultar el comienzo de la cuarentena, como el Estado de Alarma y el toque de queda para reducir la movilidad de la población y frenar el ocio nocturno. De la misma manera lo hicieron Francia o Reino Unido, que, actualmente, se encuentran confinados de forma total.

"Ella sabía lo que iba a ocurrir, nos avisó y nos lo dijo aquí", reconoció Risto. "En seis meses, rebrote importantísimo de pandemia y nuevo confinamiento total, total, total", advirtió Fuster en su primera intervención en el formato, la que se repitió esta semana, a través de una videollamada.

"Estoy confinada voluntariamente desde el 7 de marzo porque quiero vivir. No necesito que una pandemia de imbéciles, como el señor Sánchez, el señor Illa, el señor Simón, que les llamo señores porque hay que llamarles de alguna manera. Pandilla de ineptos, imbéciles. Y no es por dar ideas, pero ya que hay reyertas y están quemando contenedores, yo confinaría al Gobierno en peso en la Moncloa y quemarles a todos dentro. Y ahí habríamos terminado", sentenció la invitada muy indignada con la actitud de los políticos frente a la pandemia, lo que reprobó el presentador y el resto de colaboradores.

"No podemos secundar ese tipo de opiniones, que quede claro que es su opinión", declaró Mejide antes de causar polémica al permitir este tipo de comentarios en su espacio. "Haga el favor de disculparse, se lo digo por su bien. En la situación en la que estamos, y mira que el Gobierno me parece igual de incompetente que a usted, no se puede venir a la televisión a decir que hay que prenderle fuego a la Moncloa, porque igual alguien toma nota", le explicó por su parte Antonio Naranjo, quien pareció estar muy enfadado.

El ataque de la vidente a Jorge Javier

"Sí, porque tenemos un gabinete de chichinabo", se defendió Fuster. "Si no os confináis, no vamos a llegar vivos a las navidades. Quisieron levantar la economía y la han levantado a costa de la salud de cientos de miles de fallecidos. Eso es horroroso", sentenció la entrevistada.

Asimismo, aprovechó para quejarse en directo de estar "vetada en la televisión desde hace dos años" por "culpa del enano cabezón". Tras descargar su ira durante la emisión del espacio de Cuatro, todos los espectadores relacionaron esta última acusación a Jorge Javier Vázquez, dado que protagonizaron un enfrentamiento durante su participación en 'GH VIP'.