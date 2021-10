Risto Mejide estalla contra un Guardia Urbana por lo que dice en 'Todo es verdad': "No me tome el pelo"

'Todo es verdad' regresó a la parrilla de Cuatro analizando todos los temas de actualidad, haciendo hincapié en la situación política y la erupción de Cumbre Vieja en La Palma. Asimismo, dedicaron gran parte de su espacio a la pasividad de los Mossos y la Guardia Urbana ante los macrobotellones que se llevan desarrollando en Barcelona las últimas semanas.

Para tratar el tema en profundidad, un reportero del programa de Cuatro se trasladó hasta el lugar de los hechos y recogió varios testimonios, entre los que se encontraban una afectada y un Guardia Urbana. Por un lado, la joven aseguró a Risto Mejide que las patrullas no hacen nada para frenar la situación.

Acto seguido, Mejide realizó una conexión en directo con Eugenio Zambrano, miembro del sindicato CSIF de la Guardia Urbana. Zambrano respondió a las acusaciones de la anterior entrevistada en el programa de Cuatro y salió en defensa de sus compañeros de profesión. "Tienen otras prioridades", justificaba el Guardia Urbana, dando unas declaraciones que parecieron ofender al presentador.

Mientras tanto, las cámaras de 'Todo es verdad' captaron cómo un furgón policial pasaba de largo, a pesar de tener delante a varias personas consumiendo alcohol en plena calle del barrio de La Barceloneta. "Igual es que tienen otra prioridad", reaccionó el conductor del espacio muy irónico, recordando las palabras de Zambrano.

"Se lo ruego. Somos los primeros interesados en que estos comportamiento se terminen", aseguraba el entrevistado, haciendo estallar al publicista, quien no dudó en dejarle las cosas claras: "No me puede decir eso, si estamos viendo que esa patrulla que acaba de pasar, lo hace a dos por hora, sin prisa, ni parece que vaya a ningún servicio urgente".









"No lo voy a respetar"

"Lo siento mucho. Aquí hay algo que usted no me quiere contar y lo puedo entender, porque puede tener miedo a meterse en un lío. Pero, por favor, no me tome el pelo", le pedía el presentador de Cuatro, aparentemente indignado con las declaraciones de su entrevistado. "Son la 1.04 de la mañana, yo no estoy a esta hora para que alguien me tome el pelo. Seamos un poquito serios", señalaba Risto.

"No nos podemos quedar con la imagen e, insisto, esta patrulla puede estar atendiendo otro servicio", repetía el Guardia Urbana, con una insistencia que acabó con la paciencia del presentador. "Que no, que no. Yo puedo ser muy tonto, pero yo no voy a permitir que usted tome el pelo a nuestros espectadores", le cortaba Risto, asegurando que no le iba a permitir volver a dar esa excusa.

"Y yo no voy a permitir que nadie quiera estigmatizar a la Policía", le replicó Zambrano, una contestación que llevó al presentador a dar por finalizada su intervención. "Hemos visto una imagen y nos estamos preguntando el por qué. Usted no nos puede dar una explicación o no quiere dárnosla, cosa que respeto, pero lo que no voy a respetar es que usted le falte el respeto a los espectadores de este programa, así que, muchas gracias, y buenas noches", zanjaba Risto.