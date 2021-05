Risto Mejide anuncia sin permiso el último fichaje de 'Todo es Mentira': "Me va a matar mi director"

El presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, ha anunciado este martes un nuevo fichaje en su programa vespertino que va a acabar por revolucionar del todo uno de los principales programas de Cuatro, que este jueves además celebra sus 600 programas.

Para hacer las cosas bien, Risto ha decidido entrevistarla, aunque este nueva incorporación es una persona conocida por gran parte del público, ya que previamente ha participado en su programa así como en otros espacios informativos y de entretenimiento importantes de Mediaset.

Marcos de Quinto se va de 'Todo es Mentira' tras una discusión con Risto

Sin embargo, antes de que el presentador del programa anunciase este fichaje, el programa ha sido testigo de la salida de plató del que fuera diputado por Ciudadanos, Marcos de Quinto, algo que no había pedido en ningún momento Risto Mejide y que de Quinto lo ha hecho por iniciativa propia.





Un hecho que ha ocurrido después de que el que fuera diputado con Albert Rivera e Inés Arrimadas haya protagonizado una discusión sobre la cancelación que ha hecho Santiago Abascal de un acto que tenía previsto para este lunes en Ceuta. A su juicio, la decisión dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que señala al partido de Abascal no tiene ningún sentido, ya que "la culpa va sobre VOX y no sobre los que amenazan la seguridad de ese acto".

Han sido muchas las personas y colectivos en contra de que la formación de Abascal pudiera formar en la ciudad una concentración bajo el contexto que vive la ciudad durante estos días, que conseguido tensionar las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.





Risto Mejide anuncia el nuevo fichaje de 'Todo es Mentira'

Sin embargo, uno de los grandes titulares de este martes en el programa de 'Todo es Mentira' ha llegado al final del programa, cuando Risto Mejide ha anunciado la incorporación de un nuevo rostro a su espacio televisivo. "Me va a matar mi director", ha asegurado el catalán, "porque no puedo decirlo en teoría".

Sin embargo, momentos después de guardar la incógnita, el presentador ha desvelado que se trata de una periodista y columnista famosa: Pilar Rahola. "No es nada más ni nada menos que Pilar Rahola", ha explicado, lo que ha provocado una revolución dentro del plató. "Me quitas a un español de bien y me traes a una conspiradora contra la Constitución", le ha dicho Miguel Lago tras el anuncio, y Risto le ha contestado, "sí, sí, para que veáis que no solo somos independientes, sino que además no tenemos criterio, vamos de Marcos de Quinto a Pilar Rahola y aquí no ha pasado nada".

Rahola, tras este anuncio, ha sido entrevistada por el presentador y han hablado sobre su salida reciente de 'La Vanguardia', de donde ha salido despedida tras catorce años escribiendo columnas periodísticas.

