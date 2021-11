Revilla recuerda a Iñaki López en 'La Sexta Noche' tras ser sustituido por José Yélamo: "A ti pues..."

Este fin de semana,José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios de coronavirus, el equipo del programa realizó una conexión en directo con Miguel Ángel Revilla para analizar las últimas noticias.

El conductor del espacio recibió a uno de los colaboradores habituales del programa: Revilla. El presentador debutó al frente del programa de la noche de la cadena el pasado mes de septiembre y todavía no había coincidido con el presidente de Cantabria. No obstante, este sábado, dio paso a la primera entrevista de muchas con Revilla.

Antes de poner sobre la mesa el primer tema que comentar, Yélamo quiso dar la bienvenida al político en esta nueva etapa de 'La Sexta Noche' sin Iñaki López, quien dejó al programa para ponerse al frente de 'Más vale tarde' con Cristina Pardo. "Lamento no poder tenerle aquí en el plató porque esperaba con muchísima ilusión, pero el temporal lo ha impedido", comenzaba diciendo el periodista, haciendo referencia a que la visita de Revilla estaba programada para ser en plató.

"No sé cómo se sentirá al saludar a uno de Cádiz en lugar de a uno de Bilbao, al que tanto cariño le tenía, y le tiene", señalaba el comunicador, lo que hizo sonreír al invitado. "Ah, claro. No había caído. Uno de Cádiz, que eres tú", se ubicaba Revilla. "Con Iñaki son muchos años de conocernos. Le tengo una estima enorme. Yo creo que somos amigos, nos llamamos las familias habitualmente. Yo con él tenía un feeling muy especial", reconocía el presidente, demostrando así la estima que siente por el ahora presentador de 'Más vale tarde' tras compartir tantas entrevistas.









"A ti pues te conozco de verte en televisión"

"A ti pues te conozco de verte en televisión", aseguraba el entrevistado. "Y tú dices que tienes una foto conmigo, pero no lo recuerdo", declaraba Revilla, señalando una supuesta imagen que compartía con el presentador y que él no recordaba. Por ello, Yélamo no dudó en compartir la imagen con los espectadores. "Tengo una foto", aseguraba el presentador para dar paso a la fotografía, que apareció en la pantalla grande.

"Una foto de infausto recuerdo para usted, en el campo de El Sardinero, porque el Cádiz se llevó la victoria y ascendió tras ganar al Racing", le recordaba el presentador. "¿Se acuerda perfectamente, no?", bromeaba. "Sí, sí. Ahí empezasteis vosotros a subir y nosotros a bajar, por lo tanto no me trae buenos recuerdos a mí", corroboraba el político.









La despedida de Revilla e Iñaki López

"Miguel Ángel han sido nueve años en los que hemos tratado muchos temas y en los que han sido muy famosas tus predicciones. ¿Tienes algún recuerdo especial de lo que ha sido tu casa, La Sexta Noche?", preguntaba Iñaki López a Revilla.

"De lo que más orgulloso me siento es de las batallas que di con dos temas: las preferentes, miles de españoles que perdieron sus ahorros e hicimos una denuncia pública en La Sexta Noche. Y, la batalla que tuvimos con la Hepatitis C. Si de algo ha de servir la televisión, debe ser para denunciar situaciones así", recordaba Revilla.

"Te quiero dar las gracias por estos nueve años y esperar que no solo sigas asistiendo a La Sexta Noche, si no, a Más vale tarde el próximo año. Ya sabes que yo te llamaré y que te veré este verano en Cantabria", se despedía el presentador. "Lo más importante de estos nueve años, aparte de defender casusas justas, es que seamos amigos tú y yo... La Sexta Noche ya no será los mismo sin ti", aseguraba el político.