Revilla en 'LaSexta Noche' sobre Aznar, Blair, Bush y la guerra de Irak: "Tendrían que estar flagelándose"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a 'LaSexta Noche' y ha vuelto a dejar titulares. Entrevistado por los principales temas de actualidad, ante la comparencencia del expresidente del Gobierno José María Aznar ante la comisión que investiga la presunta caja B del Partido Popular, Revilla ha querido centrarse en la decisión de este de ir a la guerra de Irak en 2003.

"Me da náuseas ver cómo no reconoce la tropelía que cometieron", ha dicho el jefe del ejecutivo cántabro, en referencia también a Estados Unidos y Reino Unido. "Tenían que estar en un convento de cartujos, haciendo penitencia, flagelándose, pidiendo perdón, porque lo que han hecho es terrible. Hay un antes y un después en el mundo tras esa guerra, la de los 2 billones de dólares, la del millón de muertos y el millón de desplazados", ha afirmado Revilla.

En su opinión, Aznar, Tony Blair y George W. Bush tendrían que estar "pidiendo perdón constantemente". Sobre el expresidente del Gobierno español, Revilla lo ha calificado como "soberbio" y ha asegurado que "lo que más me cabrea de este hombre, que es un soberbio, es que no solamente no pide perdón, sino que se ratifica en que lo que hizo lo hizo adecuadamente". Ha añadido que "si hubiera una justicia internacional diría: 'estos señores han cometido una tropelía y tienen que tener un castigo porque hand esestabilizado el mundo'".

Revilla no ha dejado tema sin comentar: "Sigue pensando que el atentado islamista de España no fue tal. Que eso se planificó por alguien cercano. Como sigue pensando que no hay caja B del Partido Popular".