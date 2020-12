La insólita respuesta de una estudiante de Magisterio de First Dates: "Soy muy mala en Geografía"

Nada se pierde en Internet. Las redes tienen la extraña habilidad de recuperar los momentos más bochornosos de la televisión, independientemente de cuándo hayan ocurrido. Y esto es lo que ha hecho el expolítico de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Desde su perfil público en Twitter ha compartido un fragmento del conocido programa First Dates que presenta Carlos Sobera en el que una concursante fracasa estrepitosamente al intentar averiguar cuál es la capital de Italia. El momento hay que verlo.

Girauta recupera el momento de First Dates

No era un programa actual, quizá una reposición o simplemente uno de tantos vídeos que circulan de móvil en móvil a través de WhatsApp. El caso es que Girauta consideró que compartir el momento de First Dates en cuestión le serviría para ejemplificar el estado en el que se encuentra la educación en nuestro país.

Será culpa de la educación obligatoria hasta los dieciséis, que no basta. Prolónguese hasta los treinta y seis.pic.twitter.com/3dKHdDKnTN — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) December 15, 2020

Hasta tal punto llega la indignación del que fuera uno de los rostros visibles de Ciudadanos, que no duda en realizar la siguiente propuesta: "Será culpa de la educación obligatoria hasta los dieciséis, que no basta. Prolónguese hasta los treinta y seis", pedía con cierta ironía.

A lo largo del fragmento de vídeo se puede ver a una joven a la que se le pregunta "¿Cuál es la capital de Italia?". Ya ven, nada muy enrevesado, ninguna cuestión que el ciudadano medio no pueda responder siempre que hay recibido una formación básica. Pues no. La concursante en cuestión estalla en una carcajada nerviosa que esconde una sombría realidad: no lo sabe.

La estudiante de magisterio que apareció en First Dates

Pero esto es la televisión y hay que dar juego, así que mejor intentar articular una respuesta, aunque no tenga ningún sentido. Es así como tras negarse a contestar, decide tirara pa'lante y aventurarse en lo desconocido. "Sé que París no es", argumenta en un brote de lucidez, para finalmente confesar con un lacónico "tío, es que soy muy mala en Geografía". Se lo piensa, mira a cámara y afirma con seguridad: "Vaticano".

Estudiante de magisterio y "muy mala en Geografía"

La edición de este tipo de programas fomenta el generar cierta burla de los concursantes que, sabiendo a lo que se exponen, no dudan en asumir auténticos despropósitos con tal de tener esos minutos tan preciados de televisión. Se lo imaginarán, pero la capital de Italia es Roma y el auténtico drama de todo este vídeo viral es que, como afirma Girauta, tenemos un sistema educativo cambiante que no consigue fijar conocimientos básicos en las mentes de los jóvenes.

Roma, capital de Italia

Esta chica que participó en First Dates en 2018, se llama Yolanda y, para más inri, en aquel momento era estudiante de magisterio. O lo que es lo mismo, la encargada de enseñar a los próximos concursantes de First Dates cuál es la capital de Italia.