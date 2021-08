Un reportero de 'Más vale tarde' sufre un accidente en pleno directo: "¡No puedo!"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Un problema que es más frecuenta para los reporteros de los programas, dado que se colocan a pie de calle preparados con el micrófono para informar sobre lo que suceda o se someten a ciertas situaciones para divertir a la audiencia. Esto es lo que ha sucedido en 'Más vale tarde'.

A mediados de agosto se están dando los días más calurosos del verano, los que serán superados por la ola de calor que llega esta semana. Es por esto por lo que en ciudades en las que no hay mar como Madrid, los habitantes hacen frente a estas altas temperaturas como pueden. Lo habitual es echar mano de las piscinas o de las aguas naturales de la sierra, sin embargo, un reportero del programa de laSexta ha mostrado otra manera para sobrellevar este calor.

"Bueno, a ver que le pasa a Pablo Hermaz, cómo va esto del surf y si se atreve o no se atreve. Pablo ¿Dónde estás?", decía Hilario Pino para dar paso a la conexión en directo con su compañero, quien se disponía a demostrar otras de las actividades que los madrileños están aprovechando para refrescarse. De pronto, Hermaz aparecía con su equipamiento para hacer surf y la tabla bajo el brazo, con la intención de surfear en pleno directo en una piscina de olas.

“Tenemos la tabla, la barra, el agua... Lo tenemos todo, hasta ola de calor”, decía el comunicador a los espectadores antes de meterse en el agua. "Explícame lo que tengo que hacer. Me lo has explicado ocho veces, pero no sé si lo conseguiré", decía el reportero con humor, dirigiéndose al instructor. "Vamos a intentarlo. Primero vamos a poner la tabla en el agua, nos sentamos con las piernas hacia el otro lado, empuja la table, ponte de pie y pisa fuerte con la pierna izquierda", explicaba.









"Primer remojón del verano"

Tras las explicaciones, el reportero logró colocarse sobre el agua y agarrarse sobre la barra. El instructor continuaba con las instrucciones y el comunicador parecía acatarlas correctamente. Una vez colocado, Hermaz se dispuso a enfrentarse a las olas. Cuando parecía que lo tenía controlado y después de lograr recuperar el equilibrio tras un tropiezo, el reportero terminó cayéndose.

En ese momento, el comunicador intentaba levantarse y retomar la postura inicial. No obstante, no lo logró al ser arrastrado por las olas hasta el final de la piscina sin parar. Mientras tanto, se podían escuchar las risas del monitor, quien se había hecho cargo del micrófono del programa. "Primer remojón del verano", bromeaba.

"¡Otra oportunidad! Tengo que salir ¡No puedo!", se le escuchaba exclamar a Hermaz, mientras intentaba volver a agarrarse a la barra para comenzar el ejercicio desde el inicio. Al ver cómo todos los intentos del reportero por levantarse eran fallidos, las risas no cesaron ni entre los presentes ni en el plató de laSexta.