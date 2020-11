El repaso de Ana Rosa a Kiko Rivera por su reacción con una reportera de Telecinco

Hoy, en 'El Programa de Ana Rosa' se ha vivido un momento bastante incómodo. Joaquín Prat ha dado paso a una reportera del programa que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja salía a la calle con su vehículo y actuaba de una manera que ha molestado a los espectadores y también a la propia Quintana.

La reportera se acerca a la ventanilla y Kiko la ignora. Rivera estaba con la música alta y mientras sale de su coche, pasa de la periodista. Casi ni la saluda y entra a su domicilio sin demostrarle ni un mínimo de interés. Pese a la actitud del DJ, la compañera de 'El Programa de Ana Rosa' le da las gracias. Esto último era precisamente lo que cabreaba a Ana Rosa Quintana.

"¿Para qué le das las gracias? Si ni siquiera te ha mirado", decía la conductora del programa. Y añadía: "Tú eres muy educada, y Kiko si no es con la hucha no habla. A mí me da exactamente igual, Kiko puede tener toda la razón del mundo, pero hay que ser educado".

Ana Rosa criticaba así las malas formas de Kiko. "Él y cualquier persona están en su derecho de no decir nada, pero decir buenos días y muchas gracias... que esas criaturas llevan cuatro días en la puerta de su casa", decía en relación a los reporteros que están haciendo muchas horas de guardia en la vivienda de Rivera.

La opinión de Ana Rosa sobre el conflicto de los Pantoja

Ana Rosa Quintana conectó en directo con la rueda de prensa de 'La casa fuerte', reality de Telecinco que se estrenaba a comienzos de este mes a las 22:00h y en el que participa Isa Pantoja junto a su pareja, Asraf Beno.

Durante la conversación que mantuvieron Jorge Javier y la periodista, Vázquez quiso saber si Quintana apoyaba a la madre o al hijo, comenzando así una divertida conversación entre ambos. "Acostumbro a no meterme en asuntos de familia… Me cuesta mucho entender que un hijo diga cosas tan brutales, pero por otra parte hay que escuchar… Yo no voy con nadie pero no le quito credibilidad a Kiko", le respondía la periodista. No se terminó de posicionar.

Además, cree que Isa Pantoja es "Einstein en comparación con el resto", decía Ana Rosa entre risas.