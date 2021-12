La reacción de Paz Padilla cuando un reportero le llama Carlota Corredera por error: "Como siempre"

Hace unos días, 'Sálvame' emitió uno de sus programas más especiales. El espacio de Telecinco sorprendió a sus fieles espectadores al comenzar la entrega desde el autocine RACE de Madrid. Nada más empezar, Paz Padilla confirmó que emitirían a lo largo de la tarde el trailer de un largometraje que pondría patas arriba el universo Mediaset. "Se va a proyectar el tráiler de una historia que lleva 15 años guardada. La historia de una reina", comenzaba diciendo la presentadora.

Como consecuencia, Kiko Hernández fue el encargado de coger las riendas para presentar el programa desde el plató de 'Sálvame', hasta que Padilla volviese a las instalaciones de Mediaset para continuar presentando el programa como es habitual. A pesar de ello, cuando la presentadora regresó, parte del equipo del programa seguía en el autocine. Para relevar a Padilla, Sergi Ferré, uno de los míticos reporteros del espacio, realizaba una conexión en directo con el plató.

Nada más empezar, la conductora del espacio de Telecinco cometió un fallo que provocó la risa de los presentes. Padilla se confundió de nombre cuando le presentó al conectar con él. En vez de Sergi, se dirigió a su compañero como Omar Suárez. Este error llamó mucho la atención de su compañero, ya que, anteriormente, había conectado con él cuando todavía se encontraba en la sala del control de realización de 'Sálvame', donde estaban rematando los últimos detalles de la gran sorpresa.









"¿Qué ha dicho Carlota?"

"Hemos comenzado el programa desde un autocine de Madrid y tenemos a nuestro compañero Omar, ahh Sergi, buenas tardes Sergi", comenzaba diciendo la conductora del espacio de Telecinco, dirigiéndose directamente el reportero. Consciente de que se había equivocado en pleno directo, la comunicadora reculó de forma inmediata.

A pesar de ello, el periodista continuó con total normalidad y contó al público que se encontraban preparando todo y ultimando los detalles para proyectar el esperado tráiler al final del programa. "Hay expectación máxima", aseguraba Sergi Ferre. "Es algo que va a marcar un antes y un después", reconocía el conductor del espacio sin poder adelantar más detalles.

"Omar muchísimas gracias, ah perdona Sergi", volvía a equivocarse Padilla al despedir al reportero tras finalilzar la conexión. "Gracias Carlota", reaccionaba él muy irónico, equivocándose de nombre con el de la otra presentadora a propósito. "Gracias Sergi, es más bonito como siempre", comentaba ella al oír el comentario de su compañero. "¿Qué ha dicho Carlota?", preguntaba Laura Fa sin entender lo que estaba pasando. "Me da igual, mientras no me llame Manolita Pérez. Es mi compi", señalaba Padilla, haciendo referencia a Carlota Corredera.

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROCÍO: Fotografias, cintas de vídeo y documentos guardados durante 13 años en 18 contenedores.



MARTES 14 DE DICIEMBRE a partir de las 16:00h #yoveosalvame#APOYOROCIO9D#ElUltimoViajeDeRociopic.twitter.com/DGt8UYdxHF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 9, 2021