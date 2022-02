La razón por la que Carlos Sobera ha sido sustituido por Sandra Barneda en 'Secret Story'

La gala de 'Secret Story' esta noche llamaba la atención porque empezaba con los rostros de Mario Vaquerizo y Lydia Lozano en pantalla, colaboradores habituales de este reality que tanto está dando de qué hablar. Minutos más tardes y tras regresar de una pausa publicitaria, Sandra Barneda se quitaba una máscara para anunciar que presentará este jueves la gala en vez de Carlos Sobera.

¿El motivo? el presentador conectaba en directo a través de una videollamada y confesaba que: "Me ha pillado un pequeño Covid el fin de semana pasado, del que ya estoy saliendo y para no contagiaros me quedo en casa". Y es que como muchos ciudadanos, el rostro conocido de Telecinco no ha podido esquivar más la Covid y como ha confesado, se contagió el pasado fin de semana.

¡Hoy tendremos como presentadora a @SandraBarneda! Te deseamos una rápida recuperación @carlos_sobera y esperamos tenerte muy pronto en plató ?? ¡COMENZAMOS! #SecretGala6pic.twitter.com/kwr8oZkXBF — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 24, 2022





La incidencia de la pandemia en España

Los datos del Ministerio de Sanidad indican que la incidencia se ha reducido en 28 puntos en el último día (frente a los 50 en jornadas anteriores) y que también continúa decreciendo la presión hospitalaria, que baja al 11,9 % en las unidades de cuidados intensivos y en planta al 6,2 %.



El martes las comunidades comunicaron a Sanidad 22.194 nuevos casos, ayer casi 34.00 y hoy 35.892 infecciones. Los indicadores de la incidencia dibujan una curva descendente, propiciada también porque en varios territorios las pruebas diagnósticas con antígenos en domicilios o farmacia no computan para calcular la trasmisión, solo los test que se efectúan en los servicios de salud.

Desciende también, aunque de forma leve, el indicador sobre la evolución de la pandemia en la última semana y lo hace desde los 257 casos hasta los 253, es decir solo 4 puntos en un día.

Los contagios se mantienen aún altos con un leve repunte en los últimos días, aunque han descendido significativamente respecto a semanas anteriores en las que se superaron los 50.000.









Galicia es la comunidad con la mayor incidencia acumulada (1.059 casos), pero, por contra, la que menor ocupación de pacientes en unidades intensivas tiene, con un 2,9 %, mientras que en tasa de estancia en planta (4,9 %) también se encuentran entre las menores.



Andalucía (418), Castilla-La Mancha (399), Madrid (435) y Melilla (319) son los territorios con una incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, es decir que han bajado de riesgo muy alto a alto.



En Andalucía ha subido la incidencia tras prácticamente un mes de bajada continuada, con 7.036 contagios y 29 fallecidos, más del doble que en la jornada de ayer.

El resto de territorios se encuentra ya por debajo del umbral de los 1.000 casos y aproximándose, en el caso de Baleares, Canarias, Ceuta y País Vaco, al marcador de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.