Ramón García señala directamente a ‘Sálvame’ por lo que le dice una espectadora en directo: "¿Usted cree?"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos. Esta es una situación que se suele dar cuando el programa conecta con espectadores que no saben que están hablando en televisión.

Esto es lo que le ha pasado a Ramón García en 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media, durante la sección del programa en la que regala un jamón a sus seguidores. Similar al espacio que dedica Pablo Motos en 'El Hormiguero' para regalar la 'Tarjeta Hormiguero', García suele llamar a un espectador castellano-manchego al azar para regalarle un jamón si responden bien a su pregunta. Esta vez, el comunicador fue sorprendido por el corte de un espectador.

Este formato tiene como objetivo entretener a los más mayores, por lo que las llamadas telefónicas también suelen estar dirigidas a ellos. Por este motivo, la audiencia suele dejar divertidas anécdotas junto a los presentadores del espacio. Este martes, García se ha vuelto a enfrentar a una surrealista situación por la mujer con la que le ha tocado hablar en pleno directo.

Nada más coger la llamada, una mujer muy amable contestaba al otro lado del teléfono. Antes que nada, el conductor del espacio quiso preguntarla cómo estaba y qué había hecho durante todo el día. “¿Qué voy a hacer? Pues lo de todos los días”, respondía la mujer sin dar demasiada conversación. Consciente de que no tenía muchas ganas de hablar, el presentador se interesó por si estaba bien. “¿Sabe quiénes somos?”, quiso saber entonces Gloria Santoro.

“Pues en este momento sí, sí…”, aseguraba la señora sin atreverse a decir el nombre de la persona con la que supuestamente estaba hablando, lo que indicó que la espectadora no sabía realmente de quien se trataba. “Entonces no, estoy equivocada”, reconocía finalmente, muy confusa al no saber con quien estaba hablando por teléfono.









“¿Entonces para qué ve ‘Sálvame’ entonces?”



“¿Quién cree que puede llamarle a estas horas de la tarde?”, le preguntó el presentador para intentar ayudarla. “Pues no lo sé. Cualquiera”, soltaba entonces la mujer con una risa incómoda. “Eso es verdad. Somo cualquiera. Bueno… Cualquiera… ¿Tú ves la tele, cariño?”, insistía García, lo que ella afirmó. “¿Ves un programa, alguna vez, en la tele, en Castilla-La Mancha Media que se llana ‘En compañía’?”, le preguntó el comunicador directamente.

“Sí”, afirmaba la mujer, aunque reconoció que no sabía quien era Gloria Santoro, pero sí conocía a Ramón García. “Sí lo conozco, pero no lo veo. Hay días que veo el programa y días que no, me gusta más ‘Sálvame‘”, confesaba la espectadora sin cortarse, provocando las risas en el plató y el desconcierto de los presentadores. “Le gusta más ‘Sálvame’, claro. Pues le cambiamos los contenidos”, reaccionaba García, quien comenzó a simular que presentaba el programa de Telecinco.

“Vamos a hablar de Isabel Pantoja, que está muy triste”, comenzaba diciendo el presentador. “No ha salido de Cantora en estos días porque está viendo ‘En compañía’”, bromeaba Santoro. “Yo creo que Kiko Rivera tendría que ir a Cantora a sacar a esa madre que está muy triste desde que muró la abuela”, opinaba García. “Claro, hay que sacarla y ella también que vaya a casa de su hijo”, le seguía el rollo la mujer. “Pero ¿Usted cree que Kiko, después de lo ha hablado de su madre, tiene el coraje de ir para sacar a Isabel, que la pobre está sufriendo? ¿Usted qué opina? ¿Cómo habla un hijo así de su madre?”, seguía el comunicador. “Qué sé yo. Su razón tendrá”, se limitaba a decir la señora.

Entonces, el conductor del espacio le preguntaba a la mujer sobre de quién cree que estaba más enamorada Isabel Pantoja, de Julián Muñoz o de Paquirri. “Mira, a mí esas cosas ni me van ni me vienen”, contestaba la espectadora muy clara, lo que descolocó totalmente al presentador. “¿Entonces para qué coño ve ‘Sálvame’ entonces?”, reaccionaba García sin dar crédito. “Pues por estar entretenida”, aseguraba la señora. “Pero también la entretenemos nosotros y le regalamos un jamón”, zanjaba el presentador.