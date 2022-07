Privilegios para los fans de Rosalía que hayan comprado esta entrada: al menos 300 euros

Lorena García ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. La comunicadora cogerá las riendas del programa los próximos meses en sustitución de Susanna Griso, quien se encuentra de vacaciones veraniegas. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania, el notable aumento de contagios por coronavirus y la viruela del mono, el programa dedicó parte del espacio al concierto de Rosalía.

La cantante actuó dos noches seguidas en la capital, concretamente en el WiZink Center de Madrid. Con tan solo 28 años, logró reunir a más de 15.000 personas con su gira 'Motomami'. Este éxito, además de su grandiosa puesta en escena, ha acaparado todos los medios de comunicación, por lo que también llegó a 'Espejo Público'.

Tras analizar la actuación, la colaboradora Lara Ferreiro quiso contar su experiencia como parte del público del concierto. Esto resultó ser muy llamativo, dado que lo hizo con una entrada VIP. Ante esto, Ferreiro reconoce que acudió con grandes expectativas y aprovechó para confesar todos los beneficios exclusivos de los que disfrutó gracias a haberse gastado más dinero que el resto a la hora de hacerse con la entrada.









"No pagaría 306 euros por esto"



Fue el hermano de la colaboradora quien se hizo con las entradas como sorpresa y se gastó 306 euros en cada una para poder acudir como VIP. Teniendo en cuenta el elevado precio, muchos han sentido curiosidad por qué es lo que incluye esta entrada.

Tal y como cuenta Ferreiro, al presentar la entrada VIP tienes derecho a acudir también al pre-show party y a un cocktail antes del concierto con barra libre. Asimismo, también recibió algunos regalos exclusivos como una camiseta y una gorra diseñadas por Rosalía, una entrada conmemorativa también diseñada por la propia artista y un regalo elegido por la cantante.

La colaboradora grabó cada uno de los detalles de su experiencia para compartirla con los espectadores de 'Espejo Público' y, al terminar, lo tuvo muy claro: "El concierto ha sido espectacular, pero no pagaría 306 euros porque no me he hecho una foto con Rosalía y encima tengo hambre". Ante esto, Ferreiro asegura que ese "cocktail de snacks" son mini vasos de salmorejo que cada uno tiene que servirse. Al igual que, tal y como se ve en el vídeo, se puede comprobar que, a pesar de ser VIP, su asiento está a una distancia considerable del escenario. Para finalizar, ha confesado que el regalo elegido por Rosalía es ropa interior con el logo de Motomami.